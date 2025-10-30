中火2028無煤跳票？楊瓊瓔痛批政府「一場騙」要求明確時程
立委楊瓊瓔29日在立法院經濟委員會質詢時,針對台中火力發電廠減煤議題強烈質疑經濟部與台電公司失信於民。她指出,立法院今年6月3日通過2028年中火無煤決議,但政府卻以中火二期燃氣機組需55個月建置時間為由推遲,甚至將無煤時程延後至2031至2034年間,引發她強烈不滿。
楊瓊瓔在質詢中提出具體數據,指出中火燃氣一期兩部機組將在2025至2026年完工,裝置容量達2,600MW,足以汰除4.7部燃煤機組。她質問台電總經理,既然設備已陸續上線,為何不能提出明確的逐年減煤時程與數量。
質詢過程中,台電總經理透露民間電廠中佳已在今年9月解約,導致原先規劃的減煤計畫受到衝擊。楊瓊瓔對此感到震驚,痛批「潘多拉的盒子打開」,質疑政府將民間電廠的發電量納入規劃卻不告知風險,讓中部民眾持續承受空污之苦。
楊瓊瓔強烈表示:「政府告訴我們增氣就要減煤,現在卻不敢告訴我時程、不敢告訴我數字,這根本是一場騙!」她卑微要求台電提出2025、2026年燃氣機組上線後的逐年減煤時程表與具體數量,強調中部地區民眾「付出的夠了」,有權利也有條件要求政府兌現承諾。
最終在召委協調下,台電總經理同意在一個月內提出書面報告,說明如何逐年減煤的具體規劃,向立法院與中部民眾交代。
