中特使赴泰柬調停後！2國今簽署停火協議

泰國防長納克帕尼特（左）、柬埔寨防長西哈（右）。（圖／達志／美聯社）

泰國與柬埔寨於今（27日）稍早同意停止持續數週的激烈邊境衝突，這是這2個東南亞國家多年來最嚴重的一次交火，衝突期間雙方動用戰鬥機、火箭彈及火炮互射。此前，中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍18日至23日才前往2國，穿梭調停衝突。

2國國防部長在1份關於停火的聯合聲明中表示：「雙方同意維持目前的部隊部署狀態，不再進一步調動兵力。」該停火協議將於當地時間27日中午生效。

根據柬埔寨國防部在社群媒體上發布的聲明指出，「任何增兵行動都將加劇緊張局勢，並對長期解決問題的努力產生負面影響。」

這項協議由泰國防長納克帕尼特（Natthaphon Narkphanit）與柬埔寨防長、副總理西哈（Tea Seiha）簽署，結束了長達20天的戰鬥。

報導補充，泰國與柬埔寨今年7月曾爆發為期5天的邊境衝突，造成數十人喪生，約20萬人從2側邊界地區流離失所。雙方在川普分別與2國領導人通話後，於7月28日達成初步停火協議。

隨後泰柬於10月下旬在馬來西亞吉隆坡簽署更正式的停火宣言，川普與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）皆到場見證。此舉當時被川普視為重大外交勝利，也成為他角逐諾貝爾和平獎的宣傳素材。

然而，在簽署不到2週後，泰柬之間的協議便驚傳破局。泰國總理參威拉恭（Anuthin Chanwirakun）11月10日宣布暫停履行協議，並取消釋放18名被俘的柬埔寨士兵。原因是當天有4名泰國士兵在該國東北部的四色菊府（Changwat Si Sa Ket）邊境踩到地雷受傷，其中1人更失去右腳。

12月7日開始，泰柬2國的暴力衝突進一步擴大，波及泰國東北部至少6個省分，以及柬埔寨北部與西北部的5個省分，並造成至少101人死亡、超過50萬人流離失所。據悉，這2個國家的陸地邊境衝突已持續超過1個世紀，起源於法國殖民柬埔寨後的邊界劃定爭議。

