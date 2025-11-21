中獎也有錯？上海實習生「抽中輝達顯示卡」被要求上繳 最終無奈離職

一名實習生參加公司活動幸運抽中輝達顯卡，卻被公司要求繳回。（翻攝自微博）

中國上海一名實習生近日因一張抽種一張顯示卡掀起職場風暴。他在出差期間參加面向現場觀眾的集章抽獎，幸運抽中輝達 GeForce RTX 5060 顯示卡，卻遭公司以「代表公司出差」為由要求上繳。最終，當事人也迫於無奈只好離職。

出差順手參加抽獎 中 RTX 5060 顯卡卻被要求上交

根據《紫牛新聞》報導，小金（化名）今年8月到上海某公司實習，11月14日受派前往蘇州參加輝達（NVIDIA）舉辦的活動。在活動期間設有抽獎環節，他幸運抽中一張市價約人民幣3,000元（約新台幣1.3萬元）的 RTX 5060 顯示卡。不過，喜悅僅維持數小時。同行同事私下告訴他，因為出差費用由公司負擔，顯卡應算公司財產，還聲稱「財務已經知道」，要求他隔週將獎品帶回公司交差。

財務根本不知情 公司兩度開會、暗示他另找工作

小金在返公司後親自向財務查詢，卻發現財務部完全不知道他中獎一事，讓他感受到被同事誤導與「套路」。事件傳到公司高層後，主管連續召開兩次會議並對他進行多次「溝通」。雖然公司最後並未強硬沒收顯卡，但人事部門在最後一次談話中委婉地告訴他：「事情有點僵」「你也可以考慮看看別的公司。」小金感到失望，便在11月19日主動提出離職。

法律觀點：非職務行為的抽獎 獎品一般屬於個人

法律界則指出，此類爭議其實在中國並非首例。依相關法律，判斷獎品最終歸屬關鍵在於「抽獎是否屬於職務行為」。若抽獎是主辦方針對企業、或公司明確指派員工參加抽獎，獎品可能屬於公司；但若抽獎活動是針對一般觀眾，且員工是利用空檔自行參加，中獎屬偶然行為，多數情況會認定為個人所得。

律師建議：保留證據、確認抽獎規則最重要

中國律師唐泰受訪指出，小金參加的抽獎明確限定對象為「現場觀眾本人」，中獎屬高度偶然，因此應視為個人行為。他建議，遇到類似爭議，員工應保留抽獎規則、蓋章卡、中獎通知等文件，必要時可透過法律途徑保障自身權益。小金的離職雖已塵埃落定，但事件仍引起中國職場廣泛討論。

