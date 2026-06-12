中獎千萬還天天上班！她「隱瞞家人真相」兼差開Uber原因曝：不敢讓他們知道

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女子表示，目前仍靠每月約2850美元薪資維持生活，甚至主動增加工作時數，另外兼職開Uber賺取收入。示意圖／翻攝自pixabay

不少人夢想一夕致富後就能辭掉工作、享受人生，但一名幸運中得數百萬美元彩券頭獎的女子卻選擇繼續過著平凡生活，不僅沒有向家人透露自己成為百萬富翁，甚至還兼差擔任Uber司機，只因擔心家人缺乏理財觀念，無法妥善運用這筆財富。

根據外媒報導，這名不願具名的女子近日在社群平台Reddit發起「Ask Me Anything（AMA）」活動，自曝自己來自貧困家庭，過去一家人長期為金錢問題所苦。

她透露，自己近期幸運贏得一筆高達七位數的彩券獎金，但至今仍未向任何家人坦承中獎消息。

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女子表示，目前仍靠每月約2850美元薪資維持生活，甚至主動增加工作時數，另外兼職開Uber賺取收入。她坦言，自己其實相當討厭現在的工作，但為了不讓家人起疑，也希望維持原本的生活節奏，因此選擇繼續工作。

她提到，自己曾花費3萬美元現金購買一輛現代汽車送給家人使用，但家人以為她是透過貸款購車，因此相當擔心她的財務狀況，「大家都以為我的生活變好，是因為我比以前更努力工作了。」

談到未來規劃，她坦言最希望能讓母親退休，搬離政府提供的社會住宅，過上較為舒適穩定的生活。「我希望有一天不必再為工作承受這麼大的壓力，也希望家人能擁有更好的生活環境。」

不過女子遲遲未向家人公開中獎消息，最大的原因其實與理財習慣有關。她表示，家人雖然感情深厚，但普遍缺乏金錢管理觀念，「我非常愛我的家人，但我們在理財方面都不太明智。」

她指出，家人經常在領薪後短時間內便把收入花光，大量購買網購商品，因此她認為在分享財富之前，全家都應先建立正確的理財觀念，「我覺得在談論如何運用這筆錢之前，我們都需要先學習理財。」

這起事件也讓不少網友感到意外，認為多數人若突然獲得鉅額獎金，往往會選擇立即改變生活方式，但這名女子卻選擇低調守住秘密，希望在做好長期規劃後，再決定如何運用這筆足以改變人生的財富。



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