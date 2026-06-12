快檢查你家有沒有！黑心果酸「改標過期貨」流入市場 女子慘大面積灼傷

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高雄驚傳黑心美容產品流入醫療院所。圖／翻攝畫面

高雄驚傳黑心美容產品流入醫療院所，高雄市衛生局12日公布一起重大違規案件，一名民眾今年4月在高雄某皮膚科接受果酸換膚療程後，臉部出現大面積灼傷。

衛生局追查產品來源後，發現涉案的「奇瑩國際有限公司」疑長期以過期原料重新包裝、竄改效期，再冒充國外原廠進口商品販售給多家醫院與診所，初估不法獲利超過2600萬元。

民眾換膚灼傷追出黑心化妝品工廠

衛生局指出，今年4月接獲檢舉後，立即追查該皮膚科使用的果酸產品來源，結果發現供貨的奇瑩國際有限公司根本不具產品代理商資格，卻涉嫌私自製造來源不明的果酸類化粧品。

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稽查人員前往業者工廠時，查獲大量化學原料、空瓶、標籤噴印機、封膜設備等器材，現場疑似具備自行調製、分裝、貼標與封裝能力。相關產品疑似再販售至多家醫療院所與診所。

過期原料「借屍還魂」偽裝進口貨流向診所

檢調進一步調查發現，奇瑩國際有限公司由一家三口經營，嚴姓母親為公司負責人，兒子與女兒則分別擔任業務主管與副理。

檢方指出，該公司早年曾代理美國品牌保養品，但自民國96年後已未再向原廠進口原料。業者明知庫存原料早已過期，仍將過期產品重新裝瓶、重新打印製造日期與有效期限，再貼上標籤販售給不知情的醫院與診所。

不僅如此，待過期原料用盡後，業者還疑似未經原廠授權，委託台灣或義大利不明工廠生產相同產品，再以英文外包裝偽裝成原廠進口貨，持續對外銷售。

不法獲利逾2600萬

雄檢估計，該公司多年來靠販售偽冒果酸產品，不法獲利高達2600多萬元。檢方認為嚴姓負責人涉嫌加重詐欺取財及妨害農工商等罪，犯罪嫌疑重大，因此向法院聲請羈押。

法院審理後裁定，嚴姓負責人以80萬元交保；其兒子與女兒則分別以30萬元交保及限制住居。檢方表示，案件仍持續擴大偵辦，不排除背後還有更大的供應與銷售網絡。

衛生局籲檢視產品來源

衛生局提醒，民眾接受醫美或果酸換膚療程時，應確認產品來源是否合法、診所是否使用合格化妝品與藥妝產品，切勿因價格低廉而忽略安全風險。若發現產品標示不清、來源可疑或使用後出現異常反應，應立即停止使用並就醫，同時向衛生單位通報。



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