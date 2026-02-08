中獎換新車！ 台中hi8 大甲壓軸抽108萬！

「台中Hi8 全城開趴」活動熱潮席捲全城！自去年12月26日起跑，截至今年2月6日止，累積消費登錄金額已突破新台幣129億元。為迎接農曆春節，臺中市政府經濟發展局今（8）日在大甲商圈舉辦「台中Hi8 好運迎春在大甲」抽獎活動，由副市長鄭照新與現場貴賓共同抽出1名108萬元現金壓軸大獎得主，由來自大雅區的陳先生得獎，陳先生開心表示特別停到路邊接聽電話，預計將獎金用來購買新車 ，並同步加碼線上抽出5名70吋電視得主，以及「台中通APP下載突破310萬」的機票獎項。

副市長鄭照新與現場貴賓致電108萬元現金壓軸大獎得主大雅區陳先生。圖／臺中市政府經濟發展局提供

鄭副市長表示，繼台中購物節創下歷年新高374億元消費紀錄後，「台中Hi8」累計金額也突破129億元，市長盧秀燕積極推動「慶典經濟」，「台中Hi8」系列活動跨局處整合八項指標性盛會，成功創造觀光磁吸效應，不僅遠超多數縣市購物節單年成果，也再次讓台中成為全台消費焦點。近期登場的燈會更結合超人氣國際IP「姆明」，現身城市角落，吸引大量人潮拍照打卡，在社群平台掀起熱烈討論。

臺中副市長鄭照新致詞。圖／臺中市政府經濟發展局提供

經發局表示，本次台中Hi8系列抽獎活動來到大甲，鄰近春節大甲商圈周邊已布置年節造型裝飾，商圈充滿春節氣氛，大甲商圈以鎮瀾宮為核心，鏈結媽祖信仰帶動周邊糕餅業蓬勃發展，當地知名的伴手禮包含奶油酥餅、花生煎餅、芋頭酥及肉乾等，遊客來到大甲商圈不僅可以參加抽獎活動，也可以購買當地特色伴手禮並參拜媽祖祈求平安，歡迎民眾春節期間來大甲遊逛，一起熱鬧迎新年。

經發局補充，今日活動現場表演陣容豐富，為現場增添濃厚熱鬧氣氛，於現場服務台出示台中市政府經濟發展局與大甲觀光商圈的FB粉絲專頁按讚畫面即可兌換摸彩券1張，獎品包括70吋電視、廚餘機、氣炸鍋等多項好禮，現場民眾絡繹不絕。

與湘鈞舞蹈團隊合影。圖／臺中市政府經濟發展局提供

今日活動，包含副市長鄭照新、經發局長張峯源、立法委員楊瓊瓔、市議員楊啟邦、李文傑、大甲區公所顏金源區長、大甲里黃勝裕里長、岷山里里長林清良、順天里里長陳威宇、南陽里里長黃火塗、市政顧問劉國能、數位發展局陳立勳代理科長、大甲觀光商圈管理委員會許慈芸主委等親自出席，以及立法院副院長江啟臣、市議員施志昌、市政顧問吳敏濟也各派代表出席共襄盛舉。

楊瓊瓔立委致詞。圖／臺中市政府經濟發展局提供

大甲觀光商圈管理委員會許慈芸主委致詞。圖／臺中市政府經濟發展局提供

楊啓邦議員致詞。圖／臺中市政府經濟發展局提供

李文傑議員致詞。圖／臺中市政府經濟發展局提供

