中獎機率增！統一發票獎金狂增26億元 雲端發票有望加碼

財政部今日預計在立法院報告，2026年統一發票給獎及推行預算編列197億1,078萬元。（本刊資料照）

小確幸要來了！財政部今日預計在立法院報告，2026年統一發票給獎及推行預算編列197億1,078萬元，其中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及行政費用等為188億7,912萬元，增加經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項，相當於民眾中獎機率有望提升。

財政部長莊翠雲今（28日）赴立法院進行「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告。財政部書面報告指出，為提升民眾索取雲端發票的誘因，落實節能減碳政策，財政部持續編列預算支應統一發票給獎及推行。

報告提及，2026年度營業稅收入預算編列6,570億2,600萬元，統一發票給獎及推行預算編列197億1,078萬元，其中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用等為188億7,912萬元，較去年度的161億9,402萬元增加26億8,510萬元。

財政部的報告透露，增加的經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項。去年5至12月期將雲端發票專屬獎500元，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，每期雲端發票專屬獎總組數增加至326萬6,030組，提升民眾使用雲端發票。

