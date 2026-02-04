【中獎清冊一次看】去年11-12月期統一發票創造17位千萬富翁 幸運兒花11元租GoShare就中獎

財政部公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，有幸運兒持折價券，折扣後只花11元租用GoShare共享機車，就中千萬獎 。廖瑞祥攝



最新一期統一發票已在今年1月25日開獎，根據財政部初步統計，114年11-12月期統一發票共開出17張特別獎（新台幣1000萬元）及20張特獎（200萬元）中獎發票，共有37名幸運兒獲財神爺眷顧，千萬獎開出張數更是3年來新高。其中，有幸運兒持折價券，折扣後只花11元租用GoShare共享機車，就中千萬獎，是本次千萬得主中消費金額最低者。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，本次共開出17張千萬特別獎，開出張數是近3年來最多。而且不少張千萬獎中獎發票的消費金額都不高，不乏銅板價，或一張百元鈔之內的消費金額就中了千萬獎。

17張千萬特別獎，消費金額最低的是支付6元Uber Eats外交費，消費金額第二低者，是花11元租用GoShare共享機車。另有民眾花45元在高雄市前金區中正四路118號小北百貨買紅標米酒也中千萬獎。

有幸運兒在樹林秀泰廣場春水堂花500元喝珍珠奶茶及其餘食品，也中了千萬特別獎。

千萬獎中，消費金額最高的是花5,913元在內湖好市多（Costco）購買，該筆消費有購買衣服、櫻桃等物品。

114年11-12月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。

114年11-12月期統一發票200萬特獎也開出20張，消費金額最低是在桃園市中壢區中山路家家買生活百貨花10元買指甲剪；消費金額第2低的是在台北市大安區和平東路上的7-ELEVEN花20元買報紙就中了200萬特獎，以報紙售價推判，中獎者應該是買工商時報或經濟日報。

消費金額最高的中獎者是花1,152元在大炳國際股份有限公司買1箱烤玉米。

114年11-12月期統一發票200萬元特獎中獎清冊

另外，根據超商、超市自行公布中獎情形，7-ELEVEN共開出3張千萬元特別獎，分別是在新竹東區的「富首門市」花59元購買握便當；台中市南屯區的「精福門市」花23元購買泡麵，以及桃園市觀音區的「大益門市」花49元購買茶葉蛋等鮮食。

全家便利商店則開出2張千萬元特別獎，其中，淡水新江店中獎者僅花49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條；高雄西灣店幸運兒則花不到200元，購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰及經典原味熱狗等商品，同樣抱回千萬元大獎。

全聯也開出1張千萬特別獎，台中大智門市有民眾消費607元購買泡麵、蔬果與鮮乳等民生食品就成為千萬富翁。

財政部表示，統一發票每期開出特別獎1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至114年9-10月期累計89期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,233張，已兌領935張，創造了935位千萬富翁。

賦稅署呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。

