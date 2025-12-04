【中獎清冊一次看】9-10月期統一發票 38元麥當勞買冰紅茶就中千萬獎

9-10月期統一發票最低千萬獎得主只花38元麥當勞買冰紅茶就中獎。廖瑞祥攝



最新一期統一發票已在11月25日開獎，根據財政部初步統計，114年9-10月期統一發票共開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及18張特獎（200萬元）中獎發票，共有29名幸運兒獲財神爺眷顧。其中，有幸運兒在高雄市三民區明誠二路50號麥當勞花38元買一杯冰紅茶就中千萬獎，是本次千萬得主中消費金額最低者。

根據財政部提供的中獎清冊，本次11張千萬元特別獎中獎名單中，消費金額最高的是台灣電力公司嘉義區處，有民眾繳550元電費就中獎千萬元。

另外，從中獎消費清單中不乏飲品消費；有民眾在台南市新市區華興街一沐日花95元買蕎麥鮮奶茶也中千萬元。

超商、超市中獎清冊中，統一超商本期共開出2張千萬特別獎，千萬獎得主僅花64元在台北市信義區宏泰門市購買飲品與鮮食；財政部清冊指出，購買物品為蒸地瓜、牛奶咖啡；另一位千萬得主則是在桃園市龜山區新九揚門市消費274元購買鮮食與生活用品。

也有民眾在桃園市中壢區阿潭ㄟ店專業生鮮市買花153元買地瓜葉、炸物、白蛋、豆干、蒜末等生鮮也中千萬元。

114年9-10月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。財政部提供

18張200萬元特獎中獎名單中，消費最低的2張皆是30元停車費，分別由台南三井OUTLET（MITSUI OUTLET PART）、高雄市前鎮區林森四路189號台灣聯通停車場。

離島金門也有中獎，統一超商金門縣第九門市，金寧鄉大學路1號，有幸運兒花45元也中了200萬元特獎。

114年9-10月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。財政部提供

