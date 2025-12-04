【中獎清冊一次看】9-10月期統一發票 38元麥當勞買冰紅茶就中千萬獎
最新一期統一發票已在11月25日開獎，根據財政部初步統計，114年9-10月期統一發票共開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及18張特獎（200萬元）中獎發票，共有29名幸運兒獲財神爺眷顧。其中，有幸運兒在高雄市三民區明誠二路50號麥當勞花38元買一杯冰紅茶就中千萬獎，是本次千萬得主中消費金額最低者。
根據財政部提供的中獎清冊，本次11張千萬元特別獎中獎名單中，消費金額最高的是台灣電力公司嘉義區處，有民眾繳550元電費就中獎千萬元。
另外，從中獎消費清單中不乏飲品消費；有民眾在台南市新市區華興街一沐日花95元買蕎麥鮮奶茶也中千萬元。
超商、超市中獎清冊中，統一超商本期共開出2張千萬特別獎，千萬獎得主僅花64元在台北市信義區宏泰門市購買飲品與鮮食；財政部清冊指出，購買物品為蒸地瓜、牛奶咖啡；另一位千萬得主則是在桃園市龜山區新九揚門市消費274元購買鮮食與生活用品。
也有民眾在桃園市中壢區阿潭ㄟ店專業生鮮市買花153元買地瓜葉、炸物、白蛋、豆干、蒜末等生鮮也中千萬元。
18張200萬元特獎中獎名單中，消費最低的2張皆是30元停車費，分別由台南三井OUTLET（MITSUI OUTLET PART）、高雄市前鎮區林森四路189號台灣聯通停車場。
離島金門也有中獎，統一超商金門縣第九門市，金寧鄉大學路1號，有幸運兒花45元也中了200萬元特獎。
更多太報報導
64元小七消費就抱回千萬獎 9-10月期統一發票幸運清單今天下午出爐
85元買飲料「爽中1000萬」！全聯「這門市」開出千萬大獎
7-8月期統一發票有2張千萬獎沒領 尋找花102元買飯糰、飲品的你
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 8
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
9-10月發票中獎清冊出爐！高雄麥當勞花38元買冰紅茶成千萬富翁
財政部賦稅署今（4）下午公布114年9-10月期統一發票中獎清冊，本期誕生11位千萬富翁，其中有幸運兒在麥當勞高雄明誠門市僅花費38元買冰紅茶，便抱走千萬大獎。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 13
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 13
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 6
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 2
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 5
NVIDIA新平台需求點火！水冷散熱迎史無前例契機 「4檔」受惠股吃補起飛
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導隨著AI市場高速擴張，資料中心散熱技術在供給與需求端共同推升下，正全面升級，水冷散熱供應鏈迎來史無前例的成長契機。本土...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 5
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%
說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
30萬存債族注意！群益投信5檔債券ETF配息出爐 00859B年化配息率6%最吸睛
群益投信旗下群益0-1年美債（00859B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益A級公司債（00792B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、群益25年美債（00764B）5檔債券ETF公布最新配息資訊，吸引超過30萬存債族關注。其中，00859B本次預估每股配發金額為0.622元，若以12月1日收盤價41.44元來推算，預估單次配息率1.5%，年化配息率6%，配息表現最吸睛。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5