中獎率破50％！可口可樂開蓋抽大獎 雀巢咖啡買1送1迎新年

可口可樂以馬年為靈感，推出吸睛的新年限定瓶身「Coke！馬年綻放瓶」。（可口可樂公司提供／朱世凱台北傳真）

迎接2026年，飲品品牌帶來新意，可口可樂推出充滿年味的「Coke！馬年綻放瓶」，開瓶還有機會抽限量好禮，總獎項數量高達2萬4000份，適合民眾趁機試手氣；雀巢則推出草莓季限定商品，其中而「雀巢草莓咖啡拿鐵」更有買1送1優惠，單盒只要93元、換算下來單杯不到16元，相當划算。

可口可樂推出新年限定瓶身2026「Coke！馬年綻放瓶」，以煙火、團圓與歡聚意象為靈感，將「奔騰躍馬」概念結合品牌暢快氣泡與曲線瓶圖騰，搭配祝福寓意的年節元素，創新詮釋傳統年節氣氛；此外，品牌推出全新玩法「歡聚好禮立即抽」活動，將集點兌換的模式升級為「開金蓋、立即抽」機制，即日起至3月8日購買「可口可樂」公司旗下指定產品，包括「雪碧」、「原萃」、「美粒果」等部分商品，只要認明金蓋包裝並掃描金蓋下的QR Code，或是輸入鋁罐底部序號，即可參加抽獎獲得限定周邊商品，包含可口可樂復古潮攝影機、歡樂聚疊疊樂與時尚拍手機架，2月14日至2月28日期間加碼推出期間限定追加獎，總獎項數量高達2萬4000份，標榜中獎率超過50％。

雀巢「草莓旋風」來襲，從精緻巧克力到暖心咖啡全包辦。（雀巢提供／朱世凱台北傳真）

雀巢此刻則迎來草莓季，曾創下搶購熱潮的「雀巢草莓咖啡拿鐵」再度回歸，獨家採用「真實草莓果汁粉」，讓草莓果實的自然酸甜與濃郁奶香、深邃咖啡交織出黃金比例，實現甜而不膩的平衡美學，現在還有買1送1優惠；另業者首度引進雙款日本超人氣KitKat草莓新品，包括「KitKat堅果雙層莓果可可威化」、「KitKat草莓濃郁可可威化」，而「KitKat 奇巧威化－草莓」也同步回歸，營造冬日幸福儀式感。

