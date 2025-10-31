中獎發票模糊、破損別丟！國稅局公開2招「照領獎金」

生活中心／李明融報導

每兩個月一期的統一發票分為紙本和雲端兩種，獎金從200元到最高的1000萬元都有機會中獎，可說是台灣許多人的小確幸，不過有時若紙本發票沒有保存好出現破損、模糊的慘況，中獎者擔心恐怕會領不了獎金，對此，財政部國稅局表示，中獎發票字跡模糊或破損不全，也有機會補救，領回中獎獎金。

紙本、電子發票若出現破損、QR Code掃不了，國稅局提醒民眾先別丟。（示意圖／民視新聞網）

有民眾日前分享，有時受到天氣、工作影響，口袋裡的發票可能因受潮、磨損導致發票字跡模糊、QR Code也掃不出來，擔心獎金因此領不了，對此，財政部南區國稅局表示，1. 如果是「電子發票證明聯」：由商家提供加註「補印」二字的證明聯，中獎人併同原發票兌領獎。 2. 如果是「傳統長條發票」：若毀損無法辨識，由商家提供蓋有統一發票專用章的存根聯影本，中獎人即可持該存根聯影本及中獎發票正本至代發獎金單位兌領獎。

國稅局提醒，雲端發票可以避免紙本發票破損的問題。（圖／翻攝自國稅局臉書）

國稅局建議，為避免發票受潮、遺失或毀損，最好多使用「雲端發票載具」（如手機條碼、會員卡等），不僅能自動對獎、減少紙張浪費，還有機會中專屬獎項。除了不用擔心發票有破損風險之外，獎金方面雲端發票專屬獎項，114年5-12月期每期100萬元獎30組、2千元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，如有設定匯款帳號還可享受中獎獎金自動匯款的便利，不會錯過成為千萬富翁的機會。民眾如有手機條碼申請或統一發票兌獎相關問題，可洽財政部電子發票整合服務平台或國稅局。

