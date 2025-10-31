中獎發票模糊、破損別丟！國稅局公開2招「照領獎金」
生活中心／李明融報導
每兩個月一期的統一發票分為紙本和雲端兩種，獎金從200元到最高的1000萬元都有機會中獎，可說是台灣許多人的小確幸，不過有時若紙本發票沒有保存好出現破損、模糊的慘況，中獎者擔心恐怕會領不了獎金，對此，財政部國稅局表示，中獎發票字跡模糊或破損不全，也有機會補救，領回中獎獎金。
紙本、電子發票若出現破損、QR Code掃不了，國稅局提醒民眾先別丟。（示意圖／民視新聞網）
有民眾日前分享，有時受到天氣、工作影響，口袋裡的發票可能因受潮、磨損導致發票字跡模糊、QR Code也掃不出來，擔心獎金因此領不了，對此，財政部南區國稅局表示，1. 如果是「電子發票證明聯」：由商家提供加註「補印」二字的證明聯，中獎人併同原發票兌領獎。 2. 如果是「傳統長條發票」：若毀損無法辨識，由商家提供蓋有統一發票專用章的存根聯影本，中獎人即可持該存根聯影本及中獎發票正本至代發獎金單位兌領獎。
國稅局提醒，雲端發票可以避免紙本發票破損的問題。（圖／翻攝自國稅局臉書）
國稅局建議，為避免發票受潮、遺失或毀損，最好多使用「雲端發票載具」（如手機條碼、會員卡等），不僅能自動對獎、減少紙張浪費，還有機會中專屬獎項。除了不用擔心發票有破損風險之外，獎金方面雲端發票專屬獎項，114年5-12月期每期100萬元獎30組、2千元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，如有設定匯款帳號還可享受中獎獎金自動匯款的便利，不會錯過成為千萬富翁的機會。民眾如有手機條碼申請或統一發票兌獎相關問題，可洽財政部電子發票整合服務平台或國稅局。
原文出處：中獎發票模糊、破損別丟！ 國稅局公開2招：教你「獎金照樣入袋」
更多民視新聞報導
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
濕到長香菇！專家示警下波東北季風「雨變強擴大」
陽光短暫露臉！林嘉愷：新一波東北季風「這天」報到
其他人也在看
中獎發票字跡糊、破損 國稅局教你2招化解
[NOWnews今日新聞]中獎發票字跡模糊、破損還是可以領獎！有民眾自曝中獎發票放在口袋裡，因天氣炎熱工作流太多汗，導致發票模糊，連QR-code也看不清楚，大嘆獎金飛了。對此，財政部國稅局教戰，可透...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
錢真的要來了！464萬人不用登記就直接入帳
普發現金政策即將於11月正式啟動，財政部次長李慶華在「2025財政部優質酒類認證成果發表會」中表示，目前登記時間尚未到來，提醒民眾切勿受騙上當。根據財政部初步估算，約有464萬人符合直接入帳資格，無需登記即可直接將現金匯入指定帳戶。中天新聞網 ・ 1 天前
免申請也能領！普發1萬元先發這「11類人」 11／12起直接匯款
（記者石耀宇／綜合報導）財政部29日公告，關於即將實施的「普發1萬元」現金方案，統計指出有11類人可免登記、直 […]引新聞 ・ 18 小時前
跨境購物防疫升級！財政部：寄錯東西最高關7年 11／15起更嚴查
為防堵跨境網路購物成為非洲豬瘟防疫漏洞，財政部今（30）天表示，預定自114年11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平臺或境外私人集運商資訊；財政部並要求業者自律守法、慎選境外合作對象，一旦查獲檢疫物，快遞與一般貨物最高可處7年以下有期徒刑，可併科300萬元以下罰金。中時新聞網 ・ 18 小時前
是你嗎？財政部提醒「這464萬人」 普發1萬免登記直接入帳
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導普發1萬元喊了大半年，終於要上路了。財政部今（29）日提醒，符合勞保年金、災保年金等11類資格的民眾，無需登記或申請...FTNN新聞網 ・ 1 天前
刮刮樂中420萬頭獎！他漏看背面「1行字」 工作人員嘆：是無效彩券
中國近日發生一起荒唐事件，蘇州一位市民拿著當地刮刮樂到彩券中心中兌獎，刮刮樂票面顯示中100萬人民幣（換算約新台幣420萬元）的大獎，但工作人員發現票面設計、紙張手感跟正常的刮刮樂不太一樣，仔細一看這張中獎的刮刮樂上竟有「本產品為娛樂刮刮樂，只用於娛樂」的一句話，這才發現是假刮刮樂，差點上當受騙。鏡報 ・ 1 天前
中獎發票字跡模糊或破損怎麼辦？國稅局教1招補救 獎金照樣能領
最近有網友分享，將中獎發票放在口袋裡，因天氣炎熱、工作流汗過多，導致發票字跡模糊，連QR-code都看不清楚，讓原本的小確幸中獎獎金差點「飛了」。財政部南區國稅局提醒，若發現中獎發票破損或模糊不清，可靠1招補救，獎金照樣能領。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
冬令進補新北加強稽查酒品 查獲逾期36件、開罰24件
即將進入冬令進補旺季，新北市政府透過宣導、輔導、稽查3大面向，盼杜絕違法酒品流竄市面，截至今年10月23日，已抽檢酒品製造業、進口業及零售業共850家業者，查獲販售逾期酒品36件，其中開罰24件，總裁罰金額24萬元。財政局長陳榮貴今天在市政會議報告指出，新北市透過多元管道宣導民眾認識酒品法規，例如網自由時報 ・ 1 天前
新北環保局「金環獎」4連霸 程大維：「除惡務盡」原則打造永續城市
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市環保局再傳捷報，由環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選中，環保局再度榮獲114年度打擊環保犯罪卓越團體獎及3項個人獎。環保局成為全國唯一連續4年獲此殊榮的地方環保機關，這不僅是對新北市環境稽查工作的最高肯定，更展現了市府在嚴打環保犯罪、打造韌性城市上的堅定決心與卓越實力。 環保局長程大維表示，連續4年榮獲「金...匯流新聞網 ・ 17 小時前
新北民進黨團總質詢聚焦普發現金 籲侯友宜順勢加碼回饋市民
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議會昨（28）日市政總質詢，民進黨團總召廖宜琨與鍾宏仁、鄭宇恩、彭佳芸、張嘉玲、周雅玲等議員，聚焦「普發現金、新北加碼」議題，呼籲市長侯友宜順勢而為、從善如流，推出具體加碼方案回饋市民，讓中央政策效益留在新北、帶動地方經濟動能。 廖宜琨表示，中央通過《強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》，每人普發現金1萬元，...匯流新聞網 ・ 1 天前
房市冷氣團吹低總價風 苦藏「坪數超迷你」「只能吃蛋白」的現實
房市雖降溫，但仍是一個高房價時代，這使得「低總價」新案成為市場上吸引首購族焦點。而這些案子多半為小坪數、低樓層產品，不然就是位於蛋白區，甚至有的就落在非都市計畫地帶。鏡報 ・ 12 小時前
非洲豬瘟衝擊肉品產業鏈 農業部補助一次看
全力防堵非洲豬瘟，農業部公告禁宰禁運豬隻至11月6日，衝擊肉品產業，行政院院會今（10/30）拍板通過「非洲豬瘟防疫精進措施及產業輔導補助方案」，針對養豬業者、屠宰場及第一線從業人員提供即時金援與成本補貼，全力穩定國內豬肉市場秩序。《太報》整理產業補助懶人包，帶讀者一次看懂補貼有哪些。太報 ・ 21 小時前
喜迎輝達落腳北士科！這檔沾光一度漲停 止步3連跌有戲
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）台灣總部於昨（29）日確定落腳北士科T17、T18基地。消息激勵在士林地區擁有大片地產的新紡（1419...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發現金464萬人11/12直接入帳 免登記領1萬11類資格一覽
普發現金1萬將於11月5日開放登記，最快11月12日入帳。財政部統計，這次普發1萬直接入帳人數初估464萬人，較普發6000元增加39萬人，預計11月12日直接匯撥至個人帳戶。財政部次長李慶華表示，普中廣新聞網 ・ 1 天前
中央組「疫調團」釐清台中豬瘟疑點 豬農補助11/1前提出相關方案
台中梧棲一處養豬場日前驗出非洲豬瘟，中央災害應變中心自昨（28）日已啟動全國第二輪防疫強化措施，涵蓋四大面向：養豬場分級查訪、強化清消措施、進行精準疫調，以及擴大追查關聯場域。中央應變中心今（29）日台視新聞網 ・ 1 天前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
防境外非洲豬瘟！農業部：入境手提行李一律X光檢查
非洲豬瘟爆發後全國繃緊神經應對，除針對目前疑似為病源的廚餘進行嚴格處置外，邊境查驗也上修嚴謹程度，中央應變中心今（30）日指出，原先僅針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客實施100％手提行李X光檢查，但即日起改為不分高低風險，凡入境旅客皆要進行X光檢查。中時新聞網 ・ 13 小時前
解決久停占位 新北3路段停車格11月起收費管理
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市交通局將自11月1日起，於八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共 […]民眾日報 ・ 18 小時前
29萬車主未繳！營業用牌照稅繳納10/31截止 逾期加徵恐飆10%
財政部賦稅署29日提醒，114年營業用車輛下期使用牌照稅，已於10月1日開徵，繳納期限至本月31日（周五）止。若車主尚未收到繳款書或遺失繳款書，應儘速向車籍所在地的地方稅稽徵機關或派駐監理機關櫃檯申請補發。中天新聞網 ・ 19 分鐘前