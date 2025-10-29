中獎發票「QR Code糊了、破損」無法兌獎？國稅局親教補救方式
財經中心／林奇樺報導
近日有網友分享，因天氣炎熱、工作流汗過多，導致中獎發票放在口袋內受潮模糊，連QR Code都無法辨識，讓他大嘆「獎金飛了」。對此，財政部南區國稅局提醒，若中獎發票出現字跡模糊、破損或不完整，仍有補救方式，不一定會失去兌獎資格。
南區國稅局表示，若發現中獎發票破損或模糊，可持發票正本回到原開立發票的商家請求協助。經商家確認該中獎發票與存根聯（或存根檔）記載事項相符後：
傳統紙本發票：商家可提供蓋有「統一發票專用章」的存根聯影本，中獎人持此影本及原發票正本即可到代發獎金單位兌領。
電子發票：商家可提供加註「補印」二字的電子發票證明聯，中獎人併同原電子發票證明聯一併前往代發獎金單位兌領。
國稅局也提醒，為避免發票遺失或毀損錯失兌獎機會，民眾可多使用雲端發票載具（如手機條碼、會員卡等），不僅能減少紙張浪費，還能自動對獎並享有雲端專屬獎項。根據規定，114年5月至12月期的雲端發票專屬獎包括：100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組、500元獎315萬組。若已設定匯款帳號，中獎後獎金將自動匯入帳戶，讓民眾輕鬆領獎不錯過。
民眾若對手機條碼申請或發票兌獎有疑問，可洽財政部電子發票整合服務平台免費專線：0800-521-988，或撥打國稅局客服專線0800-000-321，將有專人協助說明。
