【中獎號碼】9-10月期統一發票開獎 「25834483」 千萬富翁是你嗎？

今年9-10月期統一發票今天開獎。廖瑞祥攝



今年9-10月期統一發票獎今天（11/25）開獎，本期千萬獎獎號為「25834483」；200萬元特獎號碼為「46587380」。

中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）25834483；特獎（200萬元）46587380；頭獎（20萬元）3組分別為41016094、98081574、07309261。

財政部賦稅署提醒，今年9-10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

除了最新一期發票今天開獎，今年7-8月期統一發票還有2張千萬元特別獎未兌領，5張200萬元特獎未兌領。其中，千萬獎未兌領清單中，一張是蘋果Apple Store訂閱費300元，以在台南市龍崎區7-ELEVEN關北站門市花102元購買飯糰、飲品。

5張未領的200萬元特獎發票，分別是App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路上的7-ELEVEN購買食品132元、元一瓦斯購買瓦斯桶290元、台南市歸仁區保大路的茶の魔手購買飲料30元。

7-8月期統一發票可領獎期間至明年1月5日，迄今仍有1個多月，中獎人請把握時間兌領。

