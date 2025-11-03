中環保局德國考察花117萬 議員轟：根本當畢業旅行

台中市議員周永鴻3日表示，中市環保局將用於改善空汙、設施的環保基金當成自家小金庫，過往3年出國預算總共178萬元，但環保局卻利用基金編列117萬元明年的德國考察，要求環保局自行刪除。對此，環保局回應，依規辦理且資訊公開透明。（温予菱攝）

3年遊遍義大利、美國、日本、新加玻等先進國家，台中市議員周永鴻3日表示，中市環保局除公務預算外，還將用於改善空污、設施的環保基金當成自家小金庫，過往3年出國預算總共178萬元，但環保局卻利用基金編列117萬元明年的德國考察，質疑用途不當，要求環保局自行刪除。對此，環保局回應，依規辦理且資訊公開透明。

台中市議會今警消衛環質詢，周永鴻說，警察局、消防局及衛生局每年出國預算多為30萬元，最多50萬元，但環保局從民國112年至114年間卻花費178萬元出國考察，行程遍布義大利、韓國、美國、日本、新加玻等，其中韓國去3次、新加玻2次，今年預定的紐西蘭則還未去，因核定預算數尚未決算。

廣告 廣告

周永鴻說明，環保、空污基金為特別收入基金，規費為專款專用，用於改善空污、設施的費用，但環保局除局本預算外，竟把基金當成自家小金庫，將出國預算也編入其中，更扯的是還編列一筆117萬元，預計明年赴德國考察，成員有技正、股長等，痛批根本是當畢業旅行，質疑用途不當，要求環保局將考察預算全部刪掉。

周永鴻也直言，其中新加坡行程，根本是配合台中市長盧秀燕，一堆局處首長都有去，新聞做很大，但用的都是環保局的錢，結果考察與環保局並無相關，並詢問台中市副市長黃國榮耀有要回應嗎？不過隨即自答，問你也不知道怎麼答，另也主張環保局將環保基金預算全數刪除，自己不動公務預算。

環保局回應，市府為推動空污防制，依《空氣污染防制法》設立「台中市空氣污染防制基金」，另依照「台中市政府及所屬機關學校公教人員出國及赴大陸地區案件處理要點」，編列因公出國旅費可由市庫或基金負擔，受邀出訪或參加國際會議與活動，確為業務需要，且有助推動空氣污染防治國際交流及合作，出訪成果也都依規提列出國報告，資訊公開透明。

更多中時新聞網報導

宜蘭高鐵 鐵道局拚年底前報政院

《財劃法》衝擊 精障者服務恐斷鏈

旅行社、飯店也參戰 最低2折起