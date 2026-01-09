中產在消失！ 他年薪150萬不敢生 網嘆：稅後跟窮人差不多





有網友指出「中產階級正在消失」，雖然自己存款破百萬，年薪也有約150萬，但仍無法買房也不敢生小孩，認為目前的稅制與補助制度，導致中產成為最吃虧的族群，引發熱議。

該名網友在論壇Dcard 以「中產階級正在消失原來是真的」為題發文，表示自己是84年次，目前在台中租屋生活，名下無房、有一輛國產車。雖然年薪約150萬、存款約百萬出頭，表面看似條件不差，但他坦言，自己雖然有女友，但還不敢生小孩，也對未來感到壓力沉重。他指出，原本自己並不相信「中產階級會越來越少」的論點，但實際了解目前的稅賦制度後，不得不承認「中產消失中」的現象正在發生。

廣告 廣告

▼原PO指出，目前的稅賦情況是「富人能避稅、窮人少繳稅」，只有中產階級躲不掉12%到20%的綜合所得稅。（示意圖／取自Pexels）



他直言，比起窮人和富人兩種族群，稅賦制度其實對中產階級不友善。並進一步分析，指出雖然也有針對富人課徵的稅則，但富人往往有各種方式節稅，實際上繳的稅往往比想像中的少，使得「富人持續富」；至於低收入族群，則有各項房屋補助、學費減免等這種補助政策。他也提到，綜所稅歷年陸續調高免稅門檻，但至於中產階級仍必須穩定繳納12%到20%的綜合所得稅，這導致「窮人得益，富人花式避稅，中產乖乖繳」。

他無奈表示，自己每個月的健保費都要繳好幾千元，每年還要設法將年收入壓在120萬以下，否則「真的像在送錢給政府」。也想問問其他網友對此的看法。



▼原PO表示自己每年都要設法將年收入壓在120萬以下，否則都感覺像是「送錢給政府」。（示意圖／取自pixabay）



此話題吸引許多網友留言討論，不少網友對於原PO的觀察感到心有戚戚焉：，「中產現在稅後跟窮人差不多，因為窮人不用繳稅，一般沒賺多少的普通人，每年卻得繳給政府十萬以上的所得稅」、「中產階級根本就是社會的真空地帶，沒有補助還要繳稅，也沒辦法像富人一樣衣食無憂」、「中產階級就是沒有補助還要繳稅，也沒辦法像富人一樣衣食無憂」、「我自己理解是，把社會階層中間人的錢拿去分給基層人，社會頂層的資產其實動不太到」、「年薪再高一點，如果在台北新竹，你會體驗更明顯，稅金會高很多，買房一樣有困難」。

除了原PO提到的稅賦制度外，也有網友指出「調漲基本薪資」帶動民生物價上漲，在無形中也使中產階級逐漸消失：「漲基本薪資就是讓中產階級消失的政策」、「所以你知道增進最低薪資不是好政策了吧」、「我一直認為提升基本薪資就是造成通膨的最大兇手」。



不過，也有另一派網友認為，高所得族群繳的稅並沒有比較少，並指出台灣稅收其實主要由高所得族群撐起：「一堆人在那邊富人怎樣怎樣可以節稅什麼的，拜託，台灣的稅是靠有錢人跟企業撐起來的」、「說富人不用繳稅，根本是想太多，台灣綜所稅，99%由前1%富豪繳納，更不要講另外兩大稅基營業營所稅。各縣市大戶條款，上市櫃老闆、大股東、建商，動不動國稅局就找你喝咖啡，上市櫃老闆賣股票繳稅都是很正常」。

（封面示意圖／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



友年薪未破百「還想要二胎」！ 他勸沒錢別生 引激辯

86%上班族財務吃緊！月收沒11萬不敢生小孩 不吃不喝12年

最富與最窮差150倍！ 主計長一句「中產階級沒消失」 網炸鍋