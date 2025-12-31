中用AI影片做內宣按讚數卻超少？徐嶔煌：小粉紅看膩了！

論壇中心／郭芳瑜報導

中國解放軍官方微博「東部戰區」發布一連串對台軍演的海報及影片，卻被發現按讚人數只有一千左右，連微博熱搜前三都沒有軍演相關內容。財經專家徐嶔煌在《台灣最前線》節目中指出，中國試圖透過這些AI攻台影片做大內宣，但從按讚數可以看出，中國人對於這些內容，已經逐漸感到厭煩。

東部戰區在微博接連發布多段影片，包括AI影片介紹軍武，解放軍視角看台北101大廈，甚至其中一段MV還納入立法院朝野衝突畫面。徐嶔煌表示，中國想用這些影片對網友們心戰喊話，但東部站區的粉絲數高達250萬，這些影片的按讚數卻只有幾百、幾千，從這些可以得知「小粉紅們已經看膩了」。

徐嶔煌也笑說，東部戰區的影片台詞，既像武俠小說，又像抒情小說，一下子是殺氣騰騰的「海空雷霆雨、台獨斬殺線」，下一段又變成「夜暗風雨中，一盞指引光明的燈」，甚至引用民進黨立委王世堅的梗「理當從從容容走向燈，哪能匆匆忙忙撲入火」，簡直就像是在參加作文比賽。

