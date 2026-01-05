中百年鞋企創始人斷父子關係：拒「美國身分的人」接班

2026年開年，百年鞋企雙星名人的控制權爭奪，如今徹底決裂；84歲雙星名人集團創始人汪海發布聲明，正式宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係，他列舉11條理由，控訴對方多次「搶公章」、「逼宮」，直指其「背叛品牌、背叛老爹」。汪海強調兒子與兒媳均為美國身分，而雙星名人是屬於中國人的民族品牌，絕不能讓「美國身分的人」接班。

大河報報導，從接近汪海的工作人員證實，這封公開信確為汪海本人所發。汪海在聲明中列舉了11條理由，「接班人國籍」被置於首位。他表示，雙星名人是國企改制後的股分制企業，屬於中國人的民族品牌，但兒子與兒媳均為美國身分，此身分爭議成為他宣布斷絕父子關係的底線理由。

汪海在聲明最後表示，徹底打破「血緣接班」的傳統，他宣布將成立「雙星名人品牌接班委員會」，主張能人接班和職業經理人接班。

據報導，這場父子反目並非突發，其核心矛盾在於控制權早已旁落。矛盾的種子埋於2022年，當時由兒媳徐英控股80%的青島星邁達工貿有限公司通過增資，拿下了雙星名人56.96%的股分，成為第一大股東；創始人汪海雖然名義上保留了職位，但實際上失去對公司的絕對控制權。

在汪海發出「斷絕關係」聲明的一個月前，雙方已在媒體上交火，誰才是公司的合法代表？哪一枚公章才有效？

2025年12月2日，徐英以「雙星名人董事長」及控股股東青島星邁達的名義發布聲明：公司於當年5月20日召開董事會，決議免去汪海的董事長及法定代表人職務，並選舉徐英接任。徐英在聲明中指控，汪海被免職後一直霸占營業執照，拒不配合變更登記，甚至「私自刻製」了新的公章、法人章和財務專用章。

2025年12月8日，汪海發起反擊，在報紙上刊登大篇幅駁斥徐英的說法「完全違背事實」，他指責徐英發布的公章作廢公告沒有法律效力，還要求對方三天內登報賠禮道歉，並退還被「非法占據」的公司檔案、財務憑證以及被扣押的員工私人物品。汪海透露，針對那場試圖免去他職務的董事會決議，他已向青島市黃島區人民法院提起撤銷之訴。

2025年4月29日，雙星名人集團搬離了30多年前建成的雙星海富樓辦公大樓，搬入新建的名人海廣場，該企業公眾號文章中表示，在搬遷後的全體職工大會上，汪軍總經理代表新一屆領導班子，對品牌的未來重新規畫，決心以變革與行動重塑品牌未來，也提到「雙星的企業領導班子正在經歷迭代」。

