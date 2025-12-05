中百艦海上武力展示 小紅書滲透認知戰4／小紅書詐騙猖獗「遭禁一年」 總統府：支持內政部決定

內政部宣布，將封鎖中國社群平台小紅書一年。（AFP）

網路詐騙層出不窮，但這回被盯上的是中國社群平台小紅書，內政部宣布要封鎖一年，原因是小紅書從去年至今累計詐騙財損超過2億，但平台在台灣沒落地，也沒法律代理人，始終拒絕溝通，因此決定下重手制裁，但消息一出引發正反兩派論戰，有人質疑難道台灣也出現要翻牆的一天嗎？臉書、IG更被點名詐騙情況更嚴重，是否也要比照封鎖？對此，總統府也表態，強調支持內政部的決定。

被詐騙民眾：「我被詐騙了，我被騙了4萬多元」。只是在小紅書上賣東西，沒想到會被騙。被詐騙民眾：「他說他的訂單被凍結了，說要我去開通誠信交易」。還是最典型詐騙手法，詐團佯裝買家丟不明連結，小紅書詐騙案層出不窮，去年至今累積超過1700起，財損破2億，讓內政部出手了，封鎖小紅書整整一年，卻讓兩派聲浪吵翻天。

國民黨立委葛如鈞：「數千萬網友一早彼此的問候語，不是早安，而是你翻牆了嗎？如果政府要依涉詐嚴重性來下架，為什麼自己內部涉詐的人不先檢討一下」。民進黨立委沈伯洋：「小紅書在台灣是沒有落地的，不管是Meta不管是Google不管是Tiktok，都會願意配合台灣執法單位來調資料，但小紅書裡面的詐騙呢？我們台灣執法單位追查，要幫人民討回公道時候，小紅書一直都已讀不回」。

會禁小紅書最大關鍵是平台拒絕溝通，放任詐騙猖獗，但全台累積300萬用戶不只被當電商平台，還跨足消費、旅遊、穿搭、美妝，不少人愛爬文，很方便。民眾：「我會看美甲，因為我有做美甲，然後我就會看，像現在聖誕節，我就會看聖誕節美甲」。

小紅書在台始終沒正式落地，不受法律監管，也沒有設定法律代理人，有高度資安風險，只是同樣抖音、微博、淘寶，甚至IG、threads都有詐騙，政府要不要統一嚴管，配套措施還得再想想。





