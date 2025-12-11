中盈投資發布聲明：遭詐騙集團冒名設立投資群組 呼籲民眾提高警覺避免受害

▲ 中盈公司旗下超揚公司近日發生詐騙集團假冒名義引誘受害者加入投資Line群進行詐騙，更於網路上再謊稱超揚公司組成投資團隊之虛假新聞，中盈公司提醒社會大眾切勿受騙。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中盈投資開發股份有限公司（以下簡稱中盈公司）近日發布重大聲明，指出旗下管理顧問公司代管之超揚投資股份有限公司（以下簡稱超揚公司）遭不肖詐騙集團冒名，假借公司名義成立投資 Line 群組、偽造市場分析報告，甚至宣稱組成投資團隊開班授課，企圖誘騙民眾匯款投資。中盈公司嚴正澄清，相關資訊均為假消息，提醒社會大眾務必提高警覺，切勿受騙。

中盈公司強調，超揚公司並非金管會核准的「證券投資顧問業」（投顧），依法無權對外提供投資建議、帶單、代操、報明牌或任何招攬一般投資人的行為，亦不會向民眾收取保證金、入會費、儲值金或抽籤費用等名義要求匯款。任何假借超揚名義發布之投資資訊、活動或課程，均為詐騙集團偽造。

中盈公司進一步說明，超揚公司並非證券商、期貨商或投信投顧特許金融事業，無對外承接一般投資人財富管理或投資諮詢服務。目前超揚公司僅對中鋼集團內部提供業務範疇內的管理服務，從未對外公開招募客戶；因此，所有以超揚名義設立的 APP、Line 群組、FB 廣告、操作介面或任何網路資訊，均非公司所設或授權。

對於詐騙集團冒名的不法行為，中盈公司已協助超揚公司向司法警察機關完成報案，並全力配合檢警單位偵辦。公司強調，詐騙行為涉及詐欺罪、違反銀行法及證券投資信託及顧問法等重罪，將對涉案人士保留民、刑事法律追訴權，絕不寬貸，以正視聽並維護公司聲譽。

中盈公司呼籲，民眾在接獲任何投資邀約時（包含 Line、Telegram、FB、APP 等不同管道），應先查證來源真偽，可至金管會證券期貨局「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢合法名單；若懷疑遭遇詐騙，應立即撥打 165 反詐騙專線 或至鄰近警察機關報案，避免財產損失，守護自身投資安全。

相關查詢資訊：金管會防詐騙專區、金管會核准之合法清單、中盈公司及超揚公司唯一官方網站。（圖╱中盈投資開發股份有限公司提供）