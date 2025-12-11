中盈投資鄭重聲明：旗下沒推出投資詐騙課程 民眾勿受騙

中盈投資開發股份有限公司(以下簡稱中盈公司)旗下管理顧問公司代管超揚投資股份有限公司(以下簡稱超揚公司)，近日發生詐騙集團假冒超揚公司的名義，引誘受害者加入投資Line群進行詐騙，也於網路上謊稱超揚公司組成投資團隊發布市場分析、推出課程或活動的虛假新聞。

中盈強調，「超揚公司」並非金管會核准的「證券投資顧問業」（投顧），無權對外公開招攬一般民眾進行投資、代操、報明牌或推薦個股等業務，亦不會以保證金、入會費、儲值、抽籤款等方式邀請投資民眾匯入資金，提醒社會大眾切勿受騙。

中盈公司旗下管理顧問公司代管的「超揚公司」非屬證券商、期貨商、投信投顧的特許金融事業，並無招攬個別投資人進行投資理財等業務，亦未對中鋼集團以外的公司或法人提供投資諮詢等相關商業行為，若有任何宣稱名義設立的APP、Line群組、臉書（FB）廣告或網路操作介面等各式軟體、網頁或消息，均非「超揚公司」所為或經其授權，提醒民眾切勿輕信受騙。

此外，詐騙集團假冒「超揚公司」名義從事不法行為，已涉嫌詐欺及違反銀行法、證券投資信託及顧問法等重罪，「超揚公司」已向司法警察機關完成報案程序，並將全力配合檢警單位偵辦，並對相關涉案人員保留一切民、刑事法律追訴權，絕不寬貸，以端正外界視聽及維護公司信譽。

中盈公司呼籲社會大眾,對於各種管道的投資邀約（如Line、telegram、FB、APP等）皆需提高警覺，應先至金管會證券期貨局網頁的「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打 165 反詐騙專線，或向就近的警察分局或派出所報案，以免權益受損，確保投資安全。

