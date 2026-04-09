中石化擬售京華廣場 游淑慧：北市府別再「等判決」

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國民黨市議員游淑慧。（本報資料照片）

中石化及子公司鼎越開發於8日分別召開董事會，決議將以728％容積率為基礎，啟動出售京華廣場土地。對此，國民黨市議員游淑慧9日指，北市府應主動對外說明重大交易資訊疑點，包括​鼎越開發與市府簽署關於容積獎勵交換條件的協議書是否仍有效，若北市府一直採「等一審、等司法定讞」的拖延戰術，恐讓問題更加複雜化。

游淑慧說，「中石化啟動京華廣場土地處分案」涉及重大開發資訊與公共利益，台北市都發局應針對部份涉及重大交易資訊疑點主動對外釋疑。

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游淑慧指，包括現行已公告核定之細部計畫的效力究竟為何，​根據台北市政府於民國110年11月1日公告核定的《台北市松山區西松段三小段156地號細部計畫案》，內容明確規範了該土地的容積率與各項容積獎勵項目，總計達 840％。

游淑慧說，這份引發社會高度爭議的細部計畫，目前是否仍屬有效？ 如果新地主接手，是否依然能以此細部計畫為法規依據進行開發規畫？市府若不說清楚，恐讓潛在買家誤判，甚至衍生後續與市府的國賠糾紛。

​游淑慧說，還有市府與鼎越的容獎協議書的「繼受權利」爭議，​當年鼎越開發與北市府曾簽署1份關於容積獎勵交換條件的協議書，這份協議書目前是否依然存在且有效？

游淑慧說明，​關鍵細節是協議書第8條規定，若土地轉讓予第3人，第3人得與市政府簽訂相同權利義務條件。「這是否代表未來的新地主，只要願意承接相關條件，就能依此條款要求市府繼續給予這些爭議性的容獎？」

游淑慧呼籲，市府不能只是「等」了，應主動出擊，如果北市府一直採取「等一審、等司法定讞」的拖延戰術，而民間業者卻為了避險或財務調度急於處分土地，屆時法律地位不確定的「爭議容積」將被包裹在土地交易中，讓問題更加複雜化。

​游淑慧最後問，「當開發商主動處分資產時，被動的台北市政府該如何自處？」​是要等生米煮成熟飯後，再來面對更難處理的法律訴訟，還是現在就針對該計畫案的法律狀態給予社會大眾、以及市場明確的交代？

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