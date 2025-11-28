中石化溢價買京華城地 沈慶京700萬交保

檢調懷疑威京集團總裁沈慶京主導京華城案土地標售，藉「左手賣右手」致中石化以溢價30億元標購，造成中石化財務重大損失，28日約談沈到案，下午沈坐輪椅被移送北檢複訊。（陳志賢攝）

威京集團總裁沈慶京民國108年主導標售京華城案土地，指示旗下中石化公司用子公司鼎越開發以372億多元，向關係企業京華城公司標購京華城案土地，藉「左手賣右手」致中石化溢價30億元標購造成損失，涉嫌《證交法》特別背信、非常規交易罪嫌，台北地檢署28日指揮調查局北機站約談他到案，檢方複訊後諭知沈慶京700萬元交保。

京華城購物中心因營運不佳，地主京華城公司107年委託戴德梁行標售，歷經3次流標，108年9月25日，威京集團旗下中石化子公司鼎越開發以372億1萬元標下土地。由於中石化和京華城、鼎越同屬威京集團，加上鼎越資本額從原本1億元一路增資到350億元，以便參與投標，引起議論。

檢調發現，當時京華城土地首次招標底價380億元，第4次標售底標降為342億元，但鼎越卻仍以372億1萬元高價得標，溢價30億元，懷疑沈慶京幕後主導，為解決集團子公司聯貸壓力，藉關係企業「左手賣右手」解套，造成中石化損失，至於差價30億元是否被沈私用，檢調進一步調查中。

本案是北檢偵辦京華城案的「案外案」，今年5月26日檢調兵分20路搜索威京集團、中石化、鼎越、京華城公司，約談前經濟部長、現任中石化董事長陳瑞隆等18名被告及4名證人。11月11日再傳喚陳瑞隆4名被告到案，其中陳瑞隆、前中石化董事長林克銘、前中石化獨董、知名經濟學者朱雲鵬等11人，分別以30萬元到500萬元不等金額交保。

檢調偵辦期間，沈慶京因涉京華城案遭北院羈押禁見，直到沈交保後，昨天才約談他到案。