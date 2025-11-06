中石化連三根漲停 土地資產驚人

中石化連拉3根漲停，市場不是挺公司派，是押注寶佳會讓中工變天。圖／鏡週刊

寶佳想併購中華工程（中工2515），但市場認為更大的大獎，是同屬威京集團旗下的中國石油化學（中石化1314）。寶佳旗下華建公告，目前持股中工11.8%。中工、中石化連日上漲，中石化今（6）日再度亮燈漲停，已是連拉3根漲停。市場的直覺非常一致，在中工、中石化交叉持股、互為大股東結構下，寶佳拿下中工，就是打開「中石化80萬坪土地」的捷徑。

中石化今（6）日開高後立刻漲停，掛量高達11萬7894張，以9.75元鎖死到收盤，連續3根漲停板直接給滿。中工也收漲在17元、漲幅3.34%。法人買超並不是站在公司派，而是站在「這局真的可能變天」的一邊。

從邏輯來看理由非常清楚，中石化是中工最大股東（持股10.74%），中工同時也是中石化大股東（持股4.84%），兩者交互持股下，寶佳若吃下中工董事會，就是通往中石化最短、最快速的路。

而市場看中石化，不是看EPS，而是看「土地」。據悉，中石化在台南、高雄、苗栗、雙北累計土地超過80萬坪。其中最甜的資產在高雄亞灣前鎮、楠梓等多處開發區，光是在亞灣門口的前鎮，就握有3.6萬坪可操作空間。中石化可說是高雄亞灣真正的大地主。本業受景氣循環牽動、獲利不穩定，但土地不同，土地才是可以立刻變成「現金流」提款機。

去年出售苗栗蘆竹段不動產，交易額4.6819億元、處分利益4.117億元；今年再委託戴德梁行標售高雄楠梓、亞灣共4筆土地，全數標脫，標金76.17億元，預計處分利益25.6億元。

換句話說，寶佳想拿下中工，不只是收一家公司，而是在打開「土地可以現金化」的聚寶盆。也正因如此，中石化才會同時被市場一起「鎖定」成這局真正的核心。



