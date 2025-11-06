中石化連三根漲停 土地資產驚人
寶佳想併購中華工程（中工2515），但市場認為更大的大獎，是同屬威京集團旗下的中國石油化學（中石化1314）。寶佳旗下華建公告，目前持股中工11.8%。中工、中石化連日上漲，中石化今（6）日再度亮燈漲停，已是連拉3根漲停。市場的直覺非常一致，在中工、中石化交叉持股、互為大股東結構下，寶佳拿下中工，就是打開「中石化80萬坪土地」的捷徑。
中石化今（6）日開高後立刻漲停，掛量高達11萬7894張，以9.75元鎖死到收盤，連續3根漲停板直接給滿。中工也收漲在17元、漲幅3.34%。法人買超並不是站在公司派，而是站在「這局真的可能變天」的一邊。
從邏輯來看理由非常清楚，中石化是中工最大股東（持股10.74%），中工同時也是中石化大股東（持股4.84%），兩者交互持股下，寶佳若吃下中工董事會，就是通往中石化最短、最快速的路。
而市場看中石化，不是看EPS，而是看「土地」。據悉，中石化在台南、高雄、苗栗、雙北累計土地超過80萬坪。其中最甜的資產在高雄亞灣前鎮、楠梓等多處開發區，光是在亞灣門口的前鎮，就握有3.6萬坪可操作空間。中石化可說是高雄亞灣真正的大地主。本業受景氣循環牽動、獲利不穩定，但土地不同，土地才是可以立刻變成「現金流」提款機。
去年出售苗栗蘆竹段不動產，交易額4.6819億元、處分利益4.117億元；今年再委託戴德梁行標售高雄楠梓、亞灣共4筆土地，全數標脫，標金76.17億元，預計處分利益25.6億元。
換句話說，寶佳想拿下中工，不只是收一家公司，而是在打開「土地可以現金化」的聚寶盆。也正因如此，中石化才會同時被市場一起「鎖定」成這局真正的核心。
更多鏡報報導
寶佳少東林家宏強勢併購 中工中石化可能變天
名古屋26年前殺人懸案落幕！69歲婦「當年遞情書沒回應」…利器狂刺他老婆
粿粿偷情王子！范姜彥豐握有震撼「裸體相擁」鐵證心碎戴綠帽
其他人也在看
寶佳：收購中工 終極目標…市場推測中石化是下一個投資目標
寶佳集團收購中工之戰，全面引爆。寶佳機構副董事長林家宏昨（4）日表示，他個人很喜歡土地，對於持有大面積土地的公司都很有興...聯合新聞網 ・ 1 天前
助太子集團洗錢二當家辜淑雯收押！卸責中國幹部 案情曝光急賣豪車
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事博弈、洗錢，台北地檢署拘提台灣主嫌王昱棠、二當家辜淑雯等集團成員25人後，聲押王、辜及李守禮、邱子恩、涂又文等5名成員，台北地院今天凌晨先裁定辜女收押禁見，其他4人將陸續開庭。據悉，辜女應訊時裝傻，還將責任都推給陳志左右手、中國核心幹部李添，但檢調查扣辜女手機，發現她慣用「飛機」軟體與集團高層聯繫，且關鍵對話全遭刪除，成為她遭收押主因。太報 ・ 1 天前
談寶佳併中工「應是看中潛在利益」 賴正鎰：那麼有錢有必要嗎？
針對房市整體呈現量縮價緩跌，鄉林建設董事長賴正鎰今（11/6）日指出，今年房市買氣已跌至谷底，預估全年買賣移轉棟數將跌破27萬棟，蛋黃區應該不會跌，預估蛋白區會微幅下修，央行的政策邏輯是「還沒看到跌價就不會放手」，即便到明年初仍舊看不到政策調整。另提到寶佳有意併購中工，顯示中工持有的京華廣場、陶朱隱園有著未來的潛在利益，「只是企業到一定規模」，社會觀感很重要。太報 ・ 13 小時前
寶佳少東林家宏強勢併購 中工中石化可能變天
先是「12億元賣出一戶陶朱隱園」拉出亮點，激活了市場對威京集團－中華工程（2515）想像力。接著寶佳旗下華建（2530）公告買進中工持股11.8%，寶佳機構副董事長林家宏明言「目的就是併購」。這場原本在檯下進行的「經營權大戰」正式搬上檯面。面對台灣建築業最擅長併購的寶佳大軍壓境下，中工、甚至最大股東中石化（1314），都可能變天。鏡報 ・ 13 小時前
鎖定Switch 2熱銷！八大行庫出清這檔撈逾1.42億 中石化連拉3根漲停被砍破4千張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（6）日以27899.45點作收，上漲182.39點、漲幅0.66%，成交金額為5000.68億元。根據「玩股網」統計八大公股銀...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
寶佳拿下中工 意圖恐為中石化！今爆量漲停
[NOWnews今日新聞]房地產開發商寶佳集團近日取得中工逾1成股權，董座更證實投資中工就是以併購為目標，市場推測，寶佳背後的意圖就是投資中石化，由於中石化擁有龐大的土地資產。消息之下，中石化今（5）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
寶佳若奪下中工 台塑大樓都更等超過1千億大案將被「整碗捧去」
寶佳為併購中工發動20億銀彈收購中工的股票，若成功，中工一千多億工程也將落入寶...信傳媒 ・ 1 天前
台股進入「多空十字路口」！分析師揭關鍵信號：「一情況」出現下周收紅機率高
美股四大指數反彈收紅，帶動台股擺脫連續五天下跌陰霾，在台積電、鴻海等電子權值股，以及記憶體族群的合力反攻下，台股今（6）日盤中一度上漲逾300點，重回28000點整數關卡，加權指數終場上漲182點，以27899點作收，成交量4991億元。對此，分析師李永年形容，今日台股走勢不只是拉龍頭而已，龍尾也推上去，所以今日能夠收紅，最主要原因就在這。李永年表在個人YT......風傳媒 ・ 4 小時前
焦點股》中石化：寶佳下一個目標？連拉3根漲停
寶佳集團出手買進中工（2515）逾11.8%股權，市場認為也看上同集團的中石化（1314），帶動中石化股價已連拉3根漲停，截至今日10:17分，中石化股價緊鎖漲停，漲停價9.75元，成交量11.1萬張，漲停委買張數約3.5萬張。中石化因身陷京華城案風暴，昨天召開重大訊息記者會，中石化代理總經理陳穎俊自由時報 ・ 18 小時前
京華城案查洩密 北檢傳前菱傳媒社長陳申青作證
（中央社記者劉世怡台北5日電）京華城案，媒體報導稱「搜到關鍵隨身碟」、「查扣保險箱」等，引發洩密疑雲，北檢分案偵辦後，先後傳喚媒體記者等人；檢察官今天以證人身分傳喚前菱傳媒社長陳申青作證。中央社 ・ 1 天前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
《塑膠股》中石化聯貸展延一年 寶佳入股中工點燃資產題材
【時報記者王逸芯台北報導】中石化（1314）與鼎越公司昨（5）日於證交所召開重大訊息說明會指出，鼎越為京華廣場土地開發案所籌組的聯合授信案，原訂於2025年11月5日到期，已獲聯貸銀行同意展延一年。依新還款計畫，鼎越將分別於2026年3月31日、6月30日及9月30日償還新台幣5億元、10億元與15億元。 兩家公司表示，後續將依計畫推進相關作業，確保對聯貸銀行的各項承諾確實履行。中石化指出，將規畫處分高雄前鎮區土地，所得資金除用於償還金融機構借款外，也將補充營運資金，以強化整體財務結構。 股價方面，中石化昨（5）日強勢攻高，開盤報8.58元後盤中亮燈漲停，終場鎖在漲停價8.87元，成交量放大至約25.98萬張。市場分析，寶佳集團透過旗下投資與建設公司近期大舉買進中工（2515），持股已逾一成、約達11%，由於中石化與中工互為前幾大股東（中石化持有中工約10.7%，中工具有中石化約4.84%），市場解讀寶佳切入動作可能同時瞄準中石化龐大土地資產，帶動資產題材發酵。時報資訊 ・ 21 小時前
寶佳欲併中工 林家宏：講忠誠是空話、公司強才能加薪
（中央社記者何秀玲台北5日電）中工經營權之爭浮上檯面，寶佳集團旗下華建4日公告取得中工持股11.8%，目的為併購。寶佳機構副董事長林家宏今天首度對外表示，企業永續競爭力不來自口號，而是回到最實際三件事：盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。中央社 ・ 1 天前
《塑膠股》寶佳「一石二鳥」效應發酵 中石化爆量漲停
【時報記者王逸芯台北報導】中石化（1314）今（5）日早盤在買盤簇擁下強勢上攻，11時過後鎖住漲停，成交量暴增至逾25.7萬張，為台股成交量之冠，並有近3.1萬張高掛買單，量價齊揚。市場解讀，中石化此波漲停主因寶佳集團證實出手併購中工（2515），引發資金聯想中石化龐大土地資產的重估潛力，點燃資產題材行情。 中石化開盤後即快速放量上攻，至11時漲停板價位鎖死，資金湧入推升交投熱度。多家市場訊息平台指出，寶佳強勢切入中工經營權，帶動「一石二鳥」的資產聯想——由於中工與中石化持股結構具關聯性，若併購戰線延伸，具開發潛力的土地資產有望被市場重新評價，吸引主力與法人資金積極卡位。 整體而言，寶佳證實「以併購為目標」出手中工，為市場投下震撼彈，中石化也成為資金追逐的焦點標的。後續觀察重點將在於寶佳併購中工的進度與條件、是否進一步觸及中石化經營層面，以及中石化資產處分與開發計畫的進展與現金流改善幅度。時報資訊 ・ 1 天前
燦坤結盟萊爾富 會員生態圈延伸至超商通路
（中央社記者何秀玲台北2025年11月6日電）萊爾富加入燦坤(2430)WanDau生態圈，燦坤董事長林技典表示，選擇萊爾富，是因看好其門市拓點區域，符合燦坤生態圈布局，加上萊爾富目標預計擴增至2000家門市；未來燦坤不排除打造「小萊爾富」概念店，販售其零售商品，萊爾富店內也將有機會買到燦坤部分3C商品。林技典今天出席3C家電特別規劃的「什麼都想要」會員特典活動記者會。他表示，燦坤3C家電2022年推出「燦坤WanDau生態圈」（發音「溫叨」，取自台語「我家」之意），希望打造居家生活的多元服務與品牌資源的新商業模式，今天宣布超商品牌萊爾富加入燦坤生態圈，並由萊爾富公關長彭傳璋代表進行簽署合作儀式。林技典說，目前萊爾富有1700多家門市，部分門市開在工業區、偏鄉區域，這與燦坤生態圈布局想法不謀而合，也能補足燦坤沒開到的區域；未來燦坤不排除將部分3C商品上架萊爾富門市，燦坤也可能打造「小萊爾富」，希望能販售萊爾富的零售商品。他指出，燦坤3C商品今年9月上架萊爾富線上會員APP，可連結燦坤線上購物隱形賣場，並享有會員專屬折扣，希望能將彼此會員互導，擴大會員價值。中央社財經 ・ 6 小時前
寶佳認了！瞄準併購中石化爆量25萬逆勢攻漲停 傳下一步吃下高雄亞灣地王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到美股科技股評價偏高與市場對降息時程不確定因素影響，台股今（5）日開盤即重挫，早盤一度大跌743.51點至27,373.05點。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今永昇太尋求3年約 大聯盟資深球評：搶人大戰會很激烈
美國職棒大聯盟，堪稱近年最精彩、創下多項收視紀錄的賽季才剛結束。大聯盟自由市場馬上就有所動作，日前芝緯來體育台 ・ 1 天前
邊荷律、李丹妃來了！從第一季第1集上線後就有謎之音敲碗一定要邀請，這不是來了嗎？Yahoo PD帶我去吃胖胖 #4
Yahoo運動全新實境節目《Yahoo PD帶我去吃胖胖！》，第一季找啦啦隊女孩去傳統市場探險，感受台灣另一種活力以及人情味，並透過食物當媒介，傳達該菜市場的特色以及鄉土人情。 從第一季第1集上線後就被敲碗敲到爆的，拜託跪求製作單位一定要邀請來的來賓，在第4集「踏市場」節目真的邀來啦，請大家掌聲歡迎「胖胖Team」代表邊荷律、李丹妃～猜猜看，讓兩位吃到拍手叫好、鼓掌連連的是哪一道美食？而最後在微微醺的狀態下，邊荷律、李丹妃也分享第一次逛早市的心得。Yahoo提醒您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。 ➤訂閱Yahoo好棒棒：https://pse.is/vwt2n➤Yahoo運動相關資訊主站：https://tw.sports.yahoo.com/Facebook：YahooTW.SportsInstagram：taiwanyahoosportsthreads：taiwanyahoosports➤本集主持人邊荷律 변하율：yuling34李丹妃 이단비：lu2ullYahoo好棒棒 ・ 1 天前
【詐騙】被張忠謀、黃仁勳免費贈書廣告騙到？受害者經歷大揭露！多利用165打詐儀錶板檢索
近期 MyGoPen 收到許多民眾回報，表示在社群平台看到「張忠謀」、「黃仁勳」等名人的贈書廣告。當心！這是詐騙集團的陷阱，利用免費送書噱頭，吸引民眾掃碼 LINE 加好友，之後再由專人引導受害者進入投資群組，投資虛擬貨幣，或有假「老師」帶你領飆股，等到民眾想獲利了結時，又會找各種藉口無法出金，甚至要求補齊款項或是多繳一筆手續費，此時才會驚覺是詐騙，但錢往往都已追不回來了。提醒民眾，遇到任何可疑的廣告、郵件、簡訊或私訊等，可以多加利用警政署設置的「165 打詐儀錶板」，以關鍵字進行搜索，確認是否有過往類似的詐騙案例或受害者經歷，也可以撥打 165 反詐騙專線詢問。MyGoPen ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 9 小時前