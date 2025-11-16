中石化頭份廠CPL二線停產 苗縣府急喊話：別讓頭份工業區空洞化

中石化公司日前公開宣布頭份廠的己內醯胺（CPL）二線及尼龍粒工場將停產除役。（謝明俊攝）

中石化公司日前公開宣布頭份廠的己內醯胺（CPL）二線及尼龍粒工場將停產除役，苗栗縣長鍾東錦獲悉後立即指示工商發展處擬案因應，縣府將去函經濟部工業局，為避免產業空洞化、維持工業區活力並保障地方發展，縣府建請經濟部及所屬工業局協助與縣府建立跨層級協作窗口，並於後續審查、活化、招商媒合或產業導入等程序中，與縣府保持密切溝通，以利地方即時配合推動。

工商發展處長詹彩蘋指示，因應中石化頭份廠己內醯胺（CPL）二線及尼龍粒工場將停產除役，縣府積極爭取地方的產業轉型及發展，在中石化頭份廠停產除役後，工業區土地活化及產業轉型事宜，請經濟部協助與地方政府建立協作機制，以共同維持頭份工業區產業動能。

詹彩蘋說明，中石化公司近期宣布頭份廠的CPL二線及尼龍粒工場停產除役，後續土地利用與產業調整相關作業，依規係屬經濟部工業局主管權責，但因該廠所在的頭份工業區位於苗栗縣，相關變動對地方產業、生態鏈、就業及區域發展仍具實質影響。

詹彩蘋指出，為避免產業空洞化、維持工業區活力並保障地方發展，縣府建請經濟部及所屬工業局協助與縣府建立跨層級協作窗口，並於後續審查、活化、招商媒合或產業導入等程序中，與縣府保持密切溝通，以利地方即時配合推動。

縣府並建議，後續能就產業活化方向研析，依據工業區定位，評估導入低污染、高附加價值、綠能材料、循環經濟、電子化學品等產業的可行性。同時，並投資引資及產業媒合，由工業局與縣府共同提供產業用地資訊、法規諮詢與投資媒合平台，避免土地閒置。

同時，針對除役與環境安全，在拆除、場址整治與化學品清理期間，協助要求業者提報安全與環保計畫，中央與地方共同督導落實，確保環境無虞。最後，有關於工業區整體發展策略，建議中央與地方共同盤點區位資源，並評估工業區未來轉型為創新製造、淨零產業或新材料應用園區的可行性。

縣府強調，願全力配合經濟部工業局，提供地方產業資訊、政策需求、招商資料及協助行政程序，以利中央統籌規劃與業者後續操作。縣府期待中央與地方攜手合作，使頭份工業區後續轉型能兼顧產業永續、環境安全與地方發展。

