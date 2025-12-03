中砂11月業績創單月新高 外資喊「這價位」

▲中砂於昨（2）日公布11月業績，再創單月歷史新高。（圖／中砂官網）

[NOWnews今日新聞] 再生晶圓暨半導體材料廠中砂於昨（2）日公布11月業績，再創單月歷史新高。法人推估，該公司本季業績應可續揚，有機會挑戰單季新高紀錄，且明年展望持續向上。

中砂11月合併營收為7.26億元，月增2.6%、年增19.2%，累計前11月合併營收為74.13億元，年增16%。

受惠大客戶持續擴充先進製程產能，市場預期，中砂今年業績看增雙位數百分比，可望續攀高峰。

法人表示，受惠先進製程需求暢旺，預期公司今年第四季營收、獲利可同步攻高，單季EPS上看3元。隨著美系IDM鑽石碟訂單到手並逐步放量，在台灣、美系兩大客戶加持下，公司2026年營運有機會戰新高。

展望後市，中砂的「PYRADIA disk」採用高強度鑽石、研磨性佳，並減少刮傷的風險，加上前幾年投資與客戶相同的先進化學機械平坦化（CMP）設備，在廠內提供前期測試服務，亦深獲得客戶肯定。據悉，目前中砂對應3奈米製程的鑽石碟產品，市占率已達7成，2奈米以下市佔率將達到8成以上。

美系外資也喊買，先前表示中砂將憑藉技術與成本結構優勢，在先進製程升級帶動下持續提升市占，並受惠高效能運算（HPC）與行動應用加速採用先進製程，推動業務擴張，2026年每股將賺進超過一股本，初次納入研究範圍給予「買進」投資評等、推測合理股價390元。

