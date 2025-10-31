中研講堂前進竹東高中 聚焦農業永續與科學史反思
面對極端氣候帶來的嚴峻挑戰，農業與科技的結合將是扭轉劣勢、開創轉機的重要契機。中央研究院「中研講堂」第14場講座將於11月12日在國立竹東高中舉行，從農業生物科技與人文歷史雙重面向，帶領大家一同思考未來科學如何為人類提供關鍵解方。
中央研究院表示，本次演講特別邀請到中研院生命與人文領域，具深厚學術背景的兩位研究人員擔任主講。第一場由農業生物科技研究中心葉國楨特聘研究員兼主任以「氣候變遷與農業的未來：從科技創新看永續農業的可能」為題，說明從極端寒流、長期乾旱、暴雨災情到水資源短缺，臺灣農業所面臨的重大挑戰，同時還要因應全球市場壓力與病蟲害蔓延。面對困境，葉國楨主任將帶領師生走進「未來農業」的現場，介紹如何透過基因編輯、生物科技與永續耕作模式，打造更具韌性與效率的農業系統。
中央研究院並表示，第二場演講由近代史研究所雷祥麟研究員兼所長主講「如何發現一個好問題？科學如何獲得文化權威？」在AI的時代，人類最珍貴而無可取代的能力，就是提出問題，雷祥麟所長將以一幅20世紀描繪清宮觀測日蝕的插圖為起點，分享如何從看似平凡的細節中，找到改變歷史書寫的「好問題」，進而說明現代科學如何在清末逐漸取得前所未有的文化權威，人們開始相信講求證據、邏輯、實驗的科學根據。
中央研究院說明，「中研講堂」新竹場11月12日下午1點到3點在國立竹東高中教學資源中心6樓第一會議室舉行，即日起開放線上報名，名額有限，報名資訊可上中央研究院官網查詢。
其他人也在看
恐龍國際研討會召開！陸科學家預測：恐龍「復活」有望實現
大陸28日於上海舉行為期4天的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會，20多位全球頂尖古生物學家共同探討古生物學的突破方向與未來圖景。關於恐龍「復活」成為現場採訪焦點。中國科學院院士徐星表示，隨著現代生物技術的進步，未來有可能「製造」出活著的恐龍，儘管這些恐龍可能與古代的版本存在一些差異，但在外觀和行為上可能相似。中天新聞網 ・ 1 天前
東海大學攜科博館、太空中心打造「火星任務特展」 首度亮相太空生存研發成果
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特 […]觀傳媒 ・ 18 小時前
以成為「東亞太空港樞紐」為目標——北海道大樹町瞄準小型衛星發射市場
臺灣的太空開發公司於2025年7月，在北海道十勝地區的大樹町進行火箭試射。這是日本國內首次由海外資本主導的火箭發射，引發對國際商機的期待。隨著全球太空商業化的浪潮加速，大樹町正以nippon.com ・ 6 小時前
「火星任務十週年」特展 東海大學於科博館展現太空生存研發成果
【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」，首度亮相太空 […]民眾日報 ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 5 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 6 小時前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 34 分鐘前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 6 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 1 小時前
洪榮宏緊急送醫開刀！躺病床緊閉雙眼 粉絲刷留言幫集氣
62歲金曲歌王洪榮宏驚傳將動手術！他今（31日）在社群上曬出一張戴口罩、雙眼緊閉躺在病床上的照片，並留言：「預備心情；準備開刀」，未透露開刀原因，讓大批粉絲湧入留言區關心：「希望一切順利」、「祝福早日康復」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前