中研講堂前進竹東高中 聚焦農業永續與科學史反思

「中研講堂」前進新竹，聚焦農業永續與科學史反思，探問新世代的未來解方

面對極端氣候帶來的嚴峻挑戰，農業與科技的結合將是扭轉劣勢、開創轉機的重要契機。中央研究院「中研講堂」第14場講座將於11月12日在國立竹東高中舉行，從農業生物科技與人文歷史雙重面向，帶領大家一同思考未來科學如何為人類提供關鍵解方。

中央研究院表示，本次演講特別邀請到中研院生命與人文領域，具深厚學術背景的兩位研究人員擔任主講。第一場由農業生物科技研究中心葉國楨特聘研究員兼主任以「氣候變遷與農業的未來：從科技創新看永續農業的可能」為題，說明從極端寒流、長期乾旱、暴雨災情到水資源短缺，臺灣農業所面臨的重大挑戰，同時還要因應全球市場壓力與病蟲害蔓延。面對困境，葉國楨主任將帶領師生走進「未來農業」的現場，介紹如何透過基因編輯、生物科技與永續耕作模式，打造更具韌性與效率的農業系統。

中央研究院並表示，第二場演講由近代史研究所雷祥麟研究員兼所長主講「如何發現一個好問題？科學如何獲得文化權威？」在AI的時代，人類最珍貴而無可取代的能力，就是提出問題，雷祥麟所長將以一幅20世紀描繪清宮觀測日蝕的插圖為起點，分享如何從看似平凡的細節中，找到改變歷史書寫的「好問題」，進而說明現代科學如何在清末逐漸取得前所未有的文化權威，人們開始相信講求證據、邏輯、實驗的科學根據。

中央研究院說明，「中研講堂」新竹場11月12日下午1點到3點在國立竹東高中教學資源中心6樓第一會議室舉行，即日起開放線上報名，名額有限，報名資訊可上中央研究院官網查詢。