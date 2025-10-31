中研講堂新竹開講 聚焦農業永續與科學史反思

（中央社記者吳欣紜台北31日電）中研院今天表示，中研講堂將於11月12日前進新竹開講，活動即日起開始報名，將從農生科技與人文歷史雙重面向，邀大家一同思考，科學如何為人類提供關鍵解方。

中研院為了與民眾分享基礎科學研究成果，從2018年起在全台多個縣市舉辦科普演講，過去演講主題包含揭秘P3實驗室、分享第3種細胞分裂如何發現、帶領民眾探索「物競天擇」對生物多樣性影響，以及揭開易經千年奧秘等。

中研院今天發布新聞稿表示，第14場中研講堂將於11月12日在國立竹東高中舉辦。

中研院指出，這次演講特別邀請到中研院生命與人文領域，具深厚學術背景的兩名研究人員，第1場由農業生物科技研究中心特聘研究員兼主任葉國楨主講「氣候變遷與農業的未來：從科技創新看永續農業的可能」，

極端寒流、長期乾旱、暴雨災情到水資源短缺，台灣農業正面臨嚴峻挑戰，同時還要因應全球市場壓力與病蟲害蔓延。面對困境，葉國楨將帶領大家走進「未來農業」的現場，介紹如何透過基因編輯、生物科技與永續耕作模式，打造更具韌性與效率的農業系統。

中研院表示，第2場則由近代史研究所研究員兼所長雷祥麟主講「如何發現一個好問題？科學如何獲得文化權威？」。

中研院指出，在AI時代，人類最珍貴而無可取代的能力，就是提出問題。雷祥麟將以一幅20世紀描繪清宮觀測日蝕的插圖為起點，分享如何從看似平凡的細節中，找到改變歷史書寫的「好問題」，進而說明現代科學如何在清末逐漸取得前所未有的文化權威，人們開始相信講求證據、邏輯、實驗的科學根據。

中研院表示，第14場中研講堂今天起開放報名，名額有限，歡迎及早報名。（編輯：張雅淨）1141031