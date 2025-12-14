中研院三院長人選出爐送總統圈選「最快明年1月產生新院長」...據傳為陳建仁、朱敬一、周美吟 三選一

中研院院長廖俊智任期將在明年6月20日屆滿，院方昨日召開評議會，列出三名院長人選，最後將由總統賴清德圈選當選人，預計最快明年1月中旬產生新任院長。本次盛傳院長人選，包含前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一及中研院副院長周美吟。

中研院昨日召開第25屆評議會第5次會議，討論第13任院長候選人案。院方說明，評議會進行至該案時，先依《中央研究院院長遴選辦法》規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人陳儀莊向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。

中研院指出，經出席評議員充分討論，於表達各種意見後，依《中央研究院院長遴選辦法》進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名之院長候選人。中研院將依《中央研究院組織法》規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

媒體報導，據了解，中研院本次院長遴選共有4人位於最初名單當中，外界盛傳的院長人選，包含前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一及中研院副院長周美吟。

報導指出，中研院在過去30年發展幾乎由前院長李遠哲主導，他過去屬意的翁啟惠曾出任院長，廖俊智更是李、翁共同支持的繼任者。而這次遴選仍由李擔任召集人，也被解讀為中研院將延續舊架構，改革動能有限。

報導並說，依院長遴選程序，評議會於當日正式提出候選人推薦名單，並由評議員選出前3名、完成排序後呈送總統府。依往例，總統會親自與3名候選人面談，再圈選新任院長，預計最快可在明年1月中旬產生新任中研院院長。

