中研院上修今年GDP至7.41% 估明年3.71%「坐三望四」

中研院經濟所今（22）日發布2026年台灣經濟情勢總展望，大幅上修2025年全年經濟成長率預估至7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點，主要貢獻來自出口及投資，均受到AI熱潮影響。展望2026年，在世界半導體貿易統計組織預估明年半導體銷售成長26.3%的帶動下，GDP成長率預估為3.71%。

中研院經濟所22日發布2026年台灣經濟情勢總展望 。（圖／ 中研院經濟所 臉書）

台灣今年受惠於AI需求爆發，先進製程、半導體、電子零組件及相關設備產業均獲得顯著成長紅利。世界半導體貿易統計組織預測，2025年半導體銷售會成長22.5%，2026年預估需求成長26.3%，增幅比今年更為強勁，顯示AI成長幅度不會趨緩。

在民間消費方面，2025年前三季受到美國關稅政策等因素影響，民間消費出現降溫現象，但第四季受惠於年末消費旺季及汽車貨物稅減稅政策，全年民間消費年增1.35%。2026年預估民間消費將維持溫和成長態勢，年增率為2.13%。

AI示意圖。（圖／央視）

中研院經濟所研究員林常青以「雲開未盡，月色已現」形容明年經濟情勢，「月色已現」意指AI需求依然相當強勁且未出現衰退跡象，但「雲開未盡」則代表部分不確定因素尚未排除。他指出，經濟仍面臨五大不確定因素，包括美國貨幣及貿易政策、中國經濟復甦、地緣政治、AI與新興科技發展進程及勞動市場。

林常青受訪時表示，明年GDP預估達到3.7%，主因是即便今年GDP基期較高，但受到AI發展性有高度正面期待，不僅國外廠商都有機會持續拉硬體訂單，國內也會帶動投資效果。不過他也提到，美國232關稅影響相當大。

針對其他產業復甦可能性，林常青表示，精密機械、機械業明年都有回溫可能性，但明年表現稍微不太好的產業則落在石化及金屬製造業。針對明年內需產業表現，他表示今年汽機車市場相當寒冷，因為大部分人都在等待關稅結果出來才會購買，明年仍有許多利多，包括所得稅調整、國旅政策持續，搭配跨期替代效應，因此預估明年內需仍有2.13%。

關稅政策也是影響我國明年GDP數字的關鍵因素。（圖／美聯社）

工研院機械與系統研究組長岳俊豪表示，現階段AI比較常用在B2C，還必須觀察未來會不會出現B2B的AI，「我們不缺有話題性的AI，但是我們要看能不能出現可以賺錢的AI」，有辦法看到投資變成實質收入。至於傳產復甦，他認為與AI相關的產業都還是表現不錯，政府近期也對於機器人、矽光子等都有一定投資，預計明年可能會看到更多機會。

