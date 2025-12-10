中研院中油深層地熱探測井報捷 有望建電廠

▲中央研究院與台灣中油股份有限公司攜手於宜蘭員山開鑽的全臺第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析。（圖／中研院提供）

[NOWnews今日新聞] 中央研究院與中油攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析。中研院表示，深鑽至地下近4,000公尺後，井底實測溫度接近攝氏150度，地下存在上湧熱源，期待透過產官學研的共同努力，將深層地熱發展成綠能轉型的新生力量。

「台灣地熱研究和技術開發計畫」總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成指出，雖然井鑽到深約3,000公尺時，井溫仍不到攝氏100度，「團隊確實有點著急，但之後溫度就快速上升，尤其在進入深度3,500公尺後更是急劇攀升」，估計每公里升溫約攝氏90度，最後達井底時實測溫度約升至攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢。

李建成推測本次鑽井位置離可開發之高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3,000公尺就達到可開發的溫度。分析中油鑽探數據結果顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層）具有良好地質條件，適合以較不會引發地震之新式水裂法取熱。此技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

中研院永續科學中心執行秘書陳于高表示，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠。本次宜蘭員山之第一座「深層地熱探測井」的豐富成果，證實這個地熱潛能區值得我們再增加試驗鑽井，以期能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃之依據。

目前研究團隊已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節。期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統何者最有效益，做為地熱電廠開發建置之參考。

