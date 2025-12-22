中研院估今年經濟成長7.41% 未來留意「5大關鍵因素」

中研院上修今年經濟成長率到7.41%，未來需留意5大關鍵因素。（圖:台北101提供）

受惠AI與高效能運算需求持續擴張等因素，中研院經濟所今天（22日）大幅上修2025年經濟成長率預測值到7.41%，明年3.71%，不但優於官方預期，也是國內主要預測機構最高的。

中研院說明，美國關稅政策逐步明朗，加上AI相關的硬體設備、雲端資料服務和高速運算需求將持續強勁成長，有利支撐出口和民間投資動能，不過明年面對高比較基期影響，使成長力道趨溫和。

但中研院經濟所也提出，未來有5大不確定因素，包含美國貨幣與貿易政策，中國大陸經濟復甦挑戰仍存，地緣政治與供應鏈重組，AI與新興科技發展進程，以及國內勞動與資本配置。

中研院預估，受高比較基期影響，明年民間投資成長約1.81%，而對外貿易方面，輸出與輸入年增率預估為8.41%和8.20%。內需方面，隨著明年所得稅制優化、汽車汰舊換新減稅延長，民間消費可望溫和成長，預估成長率是2.13%。

物價方面，中研院經濟所考量國際能源價格下跌及新台幣匯率升值等因素，預估今、明年消費者物價上漲率（CPI）為1.67%及1.60%。

匯率部分，中研院經濟所沒有對匯率進行預測，而是參考國際機構數據，2026年新台幣兌美元匯率29.64元；中研院經濟所研究員兼副所長楊淑珺表示，考量市場預期美國聯準會降息，以及台灣貿易順差龐大，確實帶來升值壓力，後續關鍵在於央行調控。