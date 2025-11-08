中研院南院區開放日 變身科學樂園

中研院南部院區開放日，安排多項研究體驗。（記者黃文記攝）

中央研究院南部院區於八日舉辦年度盛事「南部院區開放日」，位在歸仁沙崙的南部院區搖身化為充滿驚奇的科學樂園，從量子電腦的世界、黑洞的追光之旅，到ＡＩ解讀史料的時空對話，逾五十場結合科學與人文的科普活動接力登場。活動一開場就湧現人潮，講座與互動展場絡繹不絕，為南台灣的科學熱潮點燃最沸騰的進行曲。

中研院院長廖俊智特別邀請正在台灣訪問的梵諦岡宗座科學院院長、樞機主教彼得‧涂克森共襄盛舉，感受台灣學子對知識的熱情。廖俊智院長表示，科學與人文研究幫助我們鑑往知來，除了求知解惑，希望能成就更多對社會、對人類、對未來產生正向影響的研究，透過每一次科普活動的互動，啟發下一代的無限想像。

為響應二０二五年「國際量子科學與技術年」，中研院將量子世界搬進現場，讓原本抽象的量子概念變身知識冒險，〈古典與量子的對決：量子電腦的發展與未來〉講座，了解量子電腦的原理與潛能；〈量子電腦的秘密〉透過模型展示揭開量子電腦的神秘面紗。

此外，〈光子的祕密任務〉讓學生們親自動手操作光線折射、反射與能量轉換的奇妙瞬間，體驗光電科技的創意與樂趣。〈當光也走不掉：黑洞與ＥＨＴ的追光故事〉吸引大批天文迷，講座從黑洞的基本概念出發，介紹事件視界望遠鏡(ＥＨＴ)如何串聯全球電波望遠鏡，分享台灣團隊在這場「追光旅程」中的關鍵貢獻。

〈你畫我猜–ＡＩ猜圖擂台賽〉則讓大小朋友排隊挑戰創意與速度，參賽者在限時二十秒內完成六幅圖作，現場氣氛緊張又歡樂，不時傳出驚呼與笑聲，熱鬧非凡；〈來一份敲植全餐〉結合手作與藝術，利用各種植物素材進行拓印創作，每一個壓印都留下獨一無二的圖案，孩子與家長邊動手邊討論植物形態與色彩，親身體驗自然之美與創意樂趣，作品還可帶回家作紀念。

除了豐富的研究體驗，開放日當天南部院區還邀來二十五個特色攤商與胖卡餐車，提供各式美食與市集小驚喜，在探索科學之外，還能大快朵頤。現場氣氛熱絡，大小朋友邊玩邊學，直呼：「明年還要再來！」