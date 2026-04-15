中研院團隊揭嗅覺皮質重要性 盼為自閉症早療助力

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（中央社記者趙敏雅台北15日電）自閉症成因複雜，中央研究院團隊建立系統，分析自閉症模式小鼠全腦迴路異常之處，發現「嗅覺皮質」在自閉症中扮演重要角色。中研院分子生物研究所特聘研究員薛一蘋表示，自閉症早療多聚焦觸覺與體感，臨床端可考慮將嗅覺納入感官訓練，有望提升早療成效。

國科會今天舉辦研究成果記者會，薛一蘋與中研院資訊科學研究所副研究員王建堯團隊，透過建立全腦自動腦區校正定量分析（BM-auto）系統，比較不同自閉症小鼠的神經迴路變化，證實嗅覺皮質在自閉症病理機制中的重要性，研究成果近期已發表於國際知名期刊「分子精神病學分子精神病學（Molecular Psychiatry）」。

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薛一蘋說明，全腦神經迴路複雜，需要發展快速且精確的全腦分析技術，才能了解是否有迴路異常，團隊歷時7年，建立BM-auto系統，由鼠腦樣本處理至全腦螢光影像掃描並定量，同時搭配特殊螢光標定技術，了解全腦迴路狀況。

她表示，團隊將過去5年累積蒐集的基準真相（Ground truth）數據資料，導入AI（人工智慧）深度學習技術，建構自動化的腦區辨識系統，精準分析每隻鼠腦的500多個腦區，獲取可靠數據。

薛一蘋指出，透過BM-auto系統，團隊完成3種自閉症小鼠全腦螢光影像定量分析，並比對正常小鼠資料庫，繪製3種自閉症小鼠全腦連結體的異常之處，發現共同點為嗅覺皮質的特定投射神經細胞顯著下降，進一步證實3種自閉症小鼠雖然仍保有嗅覺感應能力，能聞到各種氣味，但卻失去分辨氣味異同的辨別力，導致嗅覺辨別障礙。

她說，團隊也以化學遺傳方法抑制野生型正常小鼠嗅覺皮質的神經細胞活性，小鼠社交活動隨即變低。另外，分析嗅覺皮質和其他腦區之間的功能性連結，發現自閉症小鼠的腦區連結有弱化現象，特別是給予小鼠特定氣味刺激時，自閉症小鼠各腦區的神經活性普遍較低，顯示自閉症小鼠嗅覺皮質異常不僅影響嗅覺功能，連帶影響與其他腦區之間的訊息傳遞與連結。

薛一蘋指出，研究成果揭露嗅覺皮質在自閉症中的重要角色，也開啟新的研究方向，目前自閉症早療大多重視觸覺、體感刺激，但嗅覺訓練比較缺乏，未來臨床端可考慮將嗅覺納入感官訓練，有機會對患者更有幫助。

薛一蘋也說，團隊建立BM-auto系統是這次研究一大亮點，突破傳統全腦影像處理的瓶頸，能夠快速且精準地分析全腦，未來可應用於研究其他神經性疾病。（編輯：林家嫻）1150415