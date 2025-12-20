中研院士林本堅籲調高教授薪資 台大投6.2億幫千名教授加薪
〔記者林曉雲／台北報導〕中研院院士、台積電前研發副總林本堅近期呼籲政府應大幅調高台灣的大學教授薪資，最好能加倍或上調至少一倍以上。續任成功的國立台灣大學校長陳文章，今(20)早在台大校務會議中說明，台大全面加碼攬才留才，每年投入15億攬才和留才，全校2103名專任教師，60％1252名拿到獎勵，今年逾6.2億幫上千名教師「彈性加薪」，以提升教師薪資競爭力。
林本堅呼籲政府解決教授薪資遠低於國際，而導致優秀人才流失的問題，並在出席座談會時藉機向總統賴清德喊話，強調這是培育半導體及AI關鍵人才的當務之急。
陳文章從財務與資源配置角度，說明台大全面加碼教師攬才留才、研究能量與學生支持體系。陳文章說明，今(2025)年台大推動包括台大講座獎助金等7種彈性薪資方案，以彈性加給442人最多，其次為特聘加給217人、額外加給110人，另有新聘特殊優秀人才99人、其他校級講座及學者獎助金70人等，總經費6億2239萬餘元，1016名台大教師受惠；另，各類教學與服務獎勵合計再投入2000餘萬元，獎勵359名教師和2個團體。
在攬才與留才方案上，台大以高額補助作為誘因，規劃延攬約100位國際教研人才與100位博士後研究人員，每年投入約3至4億元；激勵教師研究及攬才留才相關支出，整體規模上看每年10至11億元。其中，頂尖人才個別補助上限可達500萬元至1000萬元，並搭配研究啟動經費、國際合作補助及生活支持，顯示財務資源高度集中於關鍵人力。
此外，陳文章指出，學碩博士獎學金近年累計投入超過5億元，114學年度博士生獎學金即達4.45億元，補助人次逾1000人；另有學士班、碩士班獎學金與校長獎等多項補助，形成從學士到博士的完整資金支持鏈；針對經濟不利學生，台大近年核發助學與補助金額達7.5億元，累計協助超過6.8萬人次，陳文章強調「不讓經濟成為中斷學習的理由」。
台大也推動「NTU Beyond Borders 2025」計畫，補助估2250萬元，支援約1500人次赴海外交流；另補助31個團隊與美、日、歐、亞合作；另新建與整建教職員宿舍共149戶，工程經費合計逾5.8億元。
