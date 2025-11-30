中研院士陳培哲：現應檢視中研院存廢

中央研究院院長廖俊智的任期將於明年六月屆滿，院方近期將依程序啟動新任院長遴選。外傳前副總統陳建仁出線機率高，副院長周美吟、經濟研究所特聘研究員朱敬一也被視為可能人選。在院長接班人選引發關注之際，中研院院士陳培哲表示，院長人選並非當前最需討論的焦點，中研院作為國家最高研究機構，其存廢更值得檢視。

陳培哲表示，中研院成立於民國初年，制度設計不僅不符時代需求，也在學術與資源分配上造成不公平。中研院由政府提供穩定預算，各研究單位資源充沛，但仍與國內大學一同競逐國科會研究經費，導致「起跑點不一致」；若同樣情況出現在美國，勢必遭到強烈質疑。

他指出，世界多數國家已不再設置具有實質研究功能的國家科學院，或已改為「虛級化」形式，僅保留院士的榮譽性地位，研究任務回歸大學與研究機構。目前仍維持直屬中央政府研究院體制的國家，僅剩中國大陸、俄羅斯等極權體系。

他主張，應推動中研院「虛級化」，保留院士榮譽地位，將研究功能全面回歸各國立大學，以促進國內學術生態更均衡發展。國內許多大學教師都有類似想法。與其討論院長人選，更應該討論中研院存廢的議題。

