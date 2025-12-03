中研院撇政治干預！強調獨立運作 學者估朱敬一當選機會最大

中研院已啟動院長遴選作業，學界認為，中研院院士朱敬一（中）與總統賴清德（背對鏡頭者）關係密切，比前副總統陳建仁更有機會問鼎院長寶座。（本報資料照）

中研院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，新院長遴選作業已展開，而近來不斷傳出前副總統陳建仁獲選院長的呼聲極高，但他出身英系，外界好奇他如何獲得總統賴清德的青睞？台大醫學院教授、中研院院士陳培哲認為，在本次參與院長遴選的人選當中，以院士朱敬一與賴清德的關係最好，出線機會最大，不太可能是有政治恩怨的陳建仁。

根據中研院院長遴選流程，遴選委員會於6月12日組成，經過至少3場會議，在12月13日召開評議會，正式提出候選人推薦名單，並於當日選出排序好的前3名提交總統府，之後總統將親自面談3人，預計最快在明年1月中旬，新科院長就會出爐。

廣告 廣告

論及院長人選，除了陳建仁呼聲最高，也傳出中研院副院長周美吟與朱敬一同樣位列院長候選人名單，且已送到評議會，外界質疑兩人是否將是「陪榜」陳建仁的候選人？且陳建仁動態近來頗受媒體關注，是否是被有心人士企圖「見光死」？

「不可能陪榜！」陳培哲表示，院長遴選最後由總統決定，3人當中以朱敬一與賴清德的關係最好，最有機會當選，而陳建仁是前總統蔡英文的副總統、行政院長，與賴清德有政治恩怨，且依照賴清德的個性，必定任用親信之人，所以有極大的可能是陳建仁搞不清楚狀況，不了解自己與賴清德的關係如何。

國民黨立委葉元之指出，陳建仁並非一直從事學術工作，過去有很長一段時間都在當大官，退下來之後還有機會當中研院院長，「沒有比他更適合的人了嗎？好像只要參加過民進黨， 任何學者都可以成為學術地位最崇高的人」，這就是政治領導學術圈。

民眾黨立委林國成提到，中研院長學術地位非常崇高，目前傳出名單內不論是陳建仁、周美吟、朱敬一都是學界赫赫有名、值得尊敬的專家學者，不管最後誰出線都祝福，但希望總統尊重學術獨立，不要以親疏當作標準，更不要有政治考量、政治酬庸，這樣對中研院發展比較好。

中研院則透過回應強調，院長遴選事務完全獨立運作，除立法院本於權責公開質詢及媒體報導外，院方並未接獲其他形式的關切。

記者致電陳建仁中研院辦公室，研究助理說，不清楚陳建仁的個人規畫，近期仍持續專注學術研究。朱敬一與周美吟則至截稿前未回應。

更多中時新聞網報導

保健》異位皮炎癢到失眠 標靶藥助改善

禁用藥恐誘發過敏 有不孕風險

柯淑勤女兒承衣缽 杜蕾獲亞洲電視大獎女配角獎