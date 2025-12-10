中研院攜手中油深鑽近4千米 宜蘭發現高潛能地熱儲集層
由中央研究院與台灣中油股份有限公司攜手於宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析。本次試驗井首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，並證實該區域地下存在上湧熱源，宜蘭平原北部的深層地熱具高度開發潛力，值得進一步深入探勘。
「台灣地熱研究和技術開發計畫」總主持人、中研院地球科學研究所李建成研究員指出，雖然井鑽到深約3000公尺時，井溫仍不到攝氏100度，團隊確實有點著急，然而之後溫度就快速上升，尤其在進入深度3500公尺後更是急劇攀升，估計每公里升溫約攝氏90度，最後達井底時實測溫度約升至攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢。
李建成研究員表示，合理推測本次鑽井位置離可開發之高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3000公尺就達到可開發的溫度。中研院分析中油之鑽探數據，結果顯示，鑿井下部地層為西村層與中嶺層，具有良好地質條件，適合以較不會引發地震之新式水裂法取熱。此技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。
中研院永續科學中心陳于高執行秘書表示，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠。本次宜蘭員山之第一座「深層地熱探測井」的豐富成果，證實這個地熱潛能區值得再增加試驗鑽井，以期能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃之依據。
研究團隊已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動(溫度)感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節。團隊期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統(Enhanced Geothermal System， EGS)何者最有效益，做為地熱電廠開發建置之參考。
