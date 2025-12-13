中研院新院長3人選出爐 傳這位「前副總統」呼聲高

中研院選出3名院長候選人，將由總統賴清德遴選任命。資料照，廖瑞祥攝



中央研究院今天（12/13）召開第25屆評議會第5次會議，討論第13任院長人選，經無記名投票後，順利選出3位院長候選人，將呈請總統賴清德遴選並任命。據了解，3位推薦名單為前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一以及中研院副院長周美吟，以陳建仁的呼聲最高，惟中研院並未證實此名單。

中研院院長廖俊智任期將於2026年6月屆滿，中研院今年5月啟動遴選委員會，展開遴選作業，評議會評議委員共80人，數理科學組23人、工程科學組14人、生命科學組20人、人文及社會科學組23人。今天討論第13任院長候選人，依照往例，名單全程保密。

中研院表示，評議會先依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。

中研院指出，經出席評議員充分討論，於表達各種意見後，依院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名的院長候選人。中研院將依《中央研究院組織法》規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

據《自由時報》報導，外界盛傳3人名單為陳建仁、朱敬一及周美吟，將由陳建仁及朱敬一對決，以陳建仁呼聲較高，但中研院並未證實。

前副總統陳建仁。資料照，李政龍攝

中研院士朱敬一。資料照

