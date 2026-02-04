中研院書展策劃百年知識「藍圖」 首揭院區建築軌跡

中研院書展位。(中研院提供)

廖俊智院長致詞。(中研院提供)

中研院發表新書《知識的幾何與光影：中央研究院建築選》(中研院提供)

2026台北國際書展正在台北世貿一館熱鬧舉行，中央研究院今年以「藍圖(Blueprint)」為主題，精選近3,000冊跨領域專書與400冊史料彙編，介紹給讀者，同時發表新書《知識的幾何與光影：中央研究院建築選》，首度系統性梳理中研院落腳南港70年來的建築軌跡。

中央研究院院長廖俊智表示，學術研究如同建築工程，萬丈高樓平地起，首先要畫出清晰的藍圖，建立穩固的知識根基和座標，經由時代和後人不斷實踐與創新，提煉出新的智慧。本次展出的每一本書，都是研究藍圖的實現，希望大眾透過閱讀親近知識，進而激發新的好奇以及改變新時代的行動力。

廖俊智院長說，今年中研院主題是藍圖，出版焦點新書《知識的幾何與光影：中央研究院建築選》，是首度系統性梳理中研院落腳南港70年來的建築軌跡，書中收錄30棟代表性建築，有歷史語言研究所「臺灣考古館」、生物館、民族學研究所博物館、統計科學研究所大樓等，是臺灣現代建築風格演進的縮影。

此外，中研院的出版以回應公共責任為主，書展現場展出很多學術出版成果，現場特別策劃「百年書選」展區，回顧中研院跨世代累積的史料彙編成果，開幕式上並分享歷代研究團隊如何將散佚於各處的善本、手稿、日記與訪談紀錄，歷經反覆謄打與校對，逐字確認原貌，讓私人書寫轉化為可被引用的公共史料。

中研院生物多樣性研究中心也推出科普新書《順其自然》，內容涵蓋微生物、植物、鳥類、魚類、甲殼類、棘冠海星、珊瑚，乃至化石、火山浮石，以及動人的保育故事。全書以淺白筆觸引領讀者探索生態奧秘，期盼喚起大眾對本土生態之美的珍視，並鼓勵年輕世代投入生命科學研究。廖俊智院長表示，這是將專業的學術研究成果寫成科普文章，希望帶領大眾探討生物多樣性的奧秘，及提升對生態議題的認知與熱情，進而關懷並愛護周遭的生態環境。

書展期間，中研院也攜手6家出版社舉辦11場專書講座，邀請28位重量級作者，探討文學思潮、性別醫療、地緣政治等當代人關切的重要議題。2月5日鄭毓瑜院士主講「詩如何現代？」，解析晚清民初漢語文化系統如何應對外來衝擊，以及漢語詩蛻變與轉向現代的歷程。2月8日杜正勝院士由「從眉壽到長生」切入，探討中國傳統文化下生命觀的獨特性，反思今日的中醫文化等。