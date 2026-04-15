中研院用AI找出自閉症小鼠嗅覺弱化 有助進一步診斷及早療

中研院分子生物研究所特聘研究員薛一蘋投入自閉症小鼠研究，找出嗅覺皮質是共同病灶，有助未來相關診斷及早療進一步研究。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕中研院特聘研究員薛一蘋及副研究員王建堯等團隊合作，投入自閉症大腦研究，花7年建立「全腦自動腦區校正定量分析」(BM-auto)，分析3種不同自閉症基因的小鼠，發現共同病灶是嗅覺皮質影響導致功能弱化，開啟自閉症相關診斷及早療契機，未來在各種腦部疾病的分析上也有廣泛應用潛力，4月獲國際期刊《分子精神病學》刊登。

中研院分子生物研究所特聘研究員薛一蘋表示，12年前便在國科會發表自閉症基因如何調控細胞型態影響社交行為，當年就有老院士提到自閉症孫子也有嗅覺問題，便把嗅覺放在心上，後續鑽研神經迴路的不同之處，希望找出關鍵腦區如何導致異常。

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但薛一蘋指出，單一神經投射在自閉症研究不可能做到，人腦有860億個神經元，鼠腦也有7、8千萬個，加上自閉症影響的腦區太多，因而團隊轉向比較不同自閉症小鼠，尋找關鍵腦區和神經迴路，導入Thy1-YFP的全腦螢光影像，藉由定量分析其結構性或功能性連結。

而全腦螢光影像尚需針對腦區進行校正，薛一蘋說，過去都是人工比對，1個腦就要比對2、3個月，王建堯採AI深度學習進行配準，建立出BM-auto系統，只花1天就能分析完成，大幅加快；研究顯示，3個不同基因導致的自閉症小鼠，都在嗅覺皮質的神經迴路有缺陷，導致嗅覺辨識障礙，與其他腦區連結減弱；另也實驗正常小鼠，抑制其嗅覺皮質活性，也發生社交活動變低等現象。

薛一蘋認為，該基礎研究將嗅覺與自閉症連結，未來有助人腦的自閉症診斷，而早療方面過去多重視觸覺，建議未來也可朝嗅覺方向發展，而BM-auto也可用在其他需要觀察全腦活性的研究，相關程式碼都已開源。

國科會生命科學研究發展處長楊台鴻表示，國科會透過尖端計畫補助薛一蘋團隊，自己也體認嗅覺對大腦的重要性，如過去Covid-19期間許多人喪失嗅覺，臨床醫師其實對該症狀束手無策，而許多實驗也發現把老鼠嗅覺破壞會影響其進食等，期待未來更多相關研究產生並帶來益處。

中研院分子生物研究所特聘研究員薛一蘋與資訊科學研究所副研究員王建堯合作，共同建立「全腦自動腦區校正定量分析」(BM-auto)系統，有助分析各種腦部疾病。團隊投入找出自閉症小鼠的共同病灶是嗅覺弱化。(記者吳柏軒攝)

國科會尖端計畫與中研院深耕計畫等支持下，中研院薛一蘋團隊開發出AI系統，找出自閉症小鼠的共同病灶為嗅覺弱化，有助未來相關診斷及早療。(記者吳柏軒攝)

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