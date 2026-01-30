中研院發表20位元超導量子電腦 再創研發里程碑

中研院自研自製新一代「20位元超導量子晶片」（圖片來源：中研院）

中研院發表20位元超導量子電腦（圖片來源：中研院）

中央研究院繼2023年發表全臺首部自研自製的5位元超導量子電腦後，再度達成量子研發的重要里程碑，日前公布「20位元超導量子電腦」。中央研究院廖俊智院長表示，中研院團隊於去（2025）年12月自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，使臺灣晉升國際頂尖賽道，正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點。中研院的量子電腦系統已經開放國內學研界進行量子模擬等研究，未來也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法的測試平臺。

中研院表示，量子電腦被視為結合高效能運算與人工智慧的核心關鍵技術之一，全球先進國家皆傾力投入研發。中研院在自主研發全臺首部5位元超導量子電腦後，去年6月進一步利用8吋晶圓製程平臺成功製作高品質超導量子位元，並同步揭牌國內首座量子晶片製程研發平臺與量子計算測試平臺。為應對量子位元數增加後更嚴苛的晶片製程控制與均勻性要求，中研院借鏡半導體產業在大型晶片製作上的設備與管控方法，開創超導量子晶片的製程科學研究，逐步實現量子生態系的戰略布局。

中研院說明，量子電腦具備量子模擬、材料與藥物開發的研發潛力，並能結合超級電腦(HPC)進行高效能的混合式運算。中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東特聘研究員指出，本次發表的20位元量子電腦系統，除可涵蓋更大的運算變數空間，並成功開發雷射微調位元頻率等關鍵技術。研究團隊成功將量子位元的相干時間(T1)，從5位元時期的15-30微秒(µs)，推升至530微秒，大幅強化量子狀態的穩定度，能更持久地進行運算，製程能力躍升國際頂尖水準。

中研院指出，為促進國際學術與產業交流，將在2月4日至6日於中研院南部院區關鍵中心舉辦「國際超導量子計算工作坊」，開放與會的學術及產業人士實測20位元超導量子電腦系統，展示臺灣在量子計算領域的關鍵研發能量與實戰能力。