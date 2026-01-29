中研院發表20位元超導量子電腦 晉升國際賽道

記者黃朝琴／臺北報導

量子電腦是結合高效能運算與人工智慧的核心關鍵技術之一，中央研究院繼2023年發表全臺灣首部自研自製5位元超導量子電腦後，讓臺灣加入世界上少數可自製超導量子電腦國家的行列；今（29）日宣布再度達成量子研發的重要里程碑，正式發表「20位元超導量子電腦」，拓展運算變數空間，成功帶動臺灣量子研究與相關產業發展。

中研院長廖俊智今（29）日表示，中研院團隊去年12月自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，使臺灣晉升國際頂尖賽道，正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點。

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東指出，一台實用的量子電腦需要「高品質」且「大量」的量子位元，才能發揮功能。量子電腦具備量子模擬、材料與藥物開發的研發潛力，並能結合超級電腦（HPC）進行高效能的混合式運算。

陳啟東表示，這次發表的20位元量子電腦系統，除可涵蓋更大的運算變數空間，也象徵中研院已掌握穩定製作多量子位元與耦合位元的能力，並成功開發雷射微調位元頻率等關鍵技術，團隊不斷精進晶片堆疊技術以降低位元間串擾，同步提升位元控制與讀取效率，持續改善整體運算性能。

中研院表示，研究團隊成功將量子位元的相干時間（T1），從5位元時期的15至30微秒，推升至530微秒，大幅強化量子狀態的穩定度，能更持久地進行運算，製程能力躍升國際頂尖水準。

中研院關鍵議題研究中心助研究員柯忠廷說，超導量子位元對電磁干擾極為敏感，除控制用微波訊號外，任何滲入封裝系統的雜訊都會影響位元表現，這項指標性的技術躍進，為未來建構高性能量子電腦奠定堅實基礎。

中研院表示，量子電腦系統已經開放國內學研界進行量子模擬等研究，未來也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法的測試平台，2月4日至6日將在南部院區關鍵中心舉辦「國際超導量子計算工作坊」，開放與會的學術及產業人士實測20位元超導量子電腦系統，展示臺灣在量子計算領域的關鍵研發能量與實戰能力。

中研院29日發表「20位元超導量子電腦」，涵蓋更大運算變數空間，圖為自研自製新一代「20位元超導量子晶片」。（中研院提供）

中研院29日正式發表「20位元超導量子電腦」，除可涵蓋更大的運算變數空間，也象徵中研院已掌握穩定製作多量子位元與耦合位元的能力。（中研院提供）