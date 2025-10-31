中研院研發AI自駕車 視障自駕非夢事
汽車是現代生活中不可或缺的交通工具之一，但對於眼睛看不見的視障者來說，要自行開車幾乎是不可能的任務。現在中研院正研發一款「AI自駕車」，透過車體上各式各樣的鏡頭，提供道路數據讓AI學習，希望有朝一日，也能讓視障者享受坐在駕駛座上的樂趣！
開車對一般人來說是生活的日常，汽車帶給人們移動的便利，更是現代社會中重要的交通工具。然而讓視障者開車卻是不可能做到的事。隨著AI自駕車問世，有機會化不可能為可能嗎？
視障藝術表演者 林信廷：「我是林信廷，我是一位視障藝術表演者。駕駛座真的不是我們隨便全盲的人可以坐上去的一個位置，我滿期待能夠透過AI的自駕車，可以讓我帶著家人去玩這樣子。」
工業研究院機械所數位長 王傑智博士：「國外包含美國跟中國，已經很多自駕車團隊了，為什麼我們自己還要做自駕車？第一個，從重要性來講，我們應該要發展自駕車產業，它是一個高度軟硬體整合的產業，也是未來很重要的產業；第二個，從一個開車的角度來看，其實每個國家的開車文化都或多或少不一樣。我們台灣比較複雜，如果我們要等國外幫我們做，我們不知道要等多久，我們一定要自己來。」
自駕車是近年熱門話題，許多車廠紛紛投入資源研發。技術差異，從部分輔助駕駛，到完全無人駕駛都有。
工業研究院機械所數位長 王傑智博士：「我們現在一般人熟知的自駕分類有6個級別。目前為止我們團隊認為，Level4（等級四）就可以造成很大的一個這個，已經是一個很大的革命的一個突破了。」
儘管自駕技術漸趨成熟，但是許多人仍然不放心把生命交給一個他們不了解的AI手中。
視障藝術表演者 林信廷：「AI會不會有一個所謂的它開車的技術？」
工業研究院機械所數位長 王傑智博士：「這個是這樣，就是說，我們這個東西是最佳化過的。但是因為我們這邊全部都是AI跟電腦來去算，所以我們是可以很精準的去控制這些所有的細節。」
視障藝術表演者 林信廷：「坐在AI車上你就會覺得，它的穩定性是比較強的、不帶情緒的，可是人有一個問題是什麼？人有情緒。你知道，可是，一發生什麼，就開始罵人的時候，你就亂了你的邏輯思維，可是AI沒有情緒。」
工業研究院機械所數位長 王傑智博士：「這是一個讓我們整個開車環境變更好的一個很重要的一個因素。」
視障藝術表演者 林信廷：「慶幸是在有生之年，這種AI人工的自駕車往這樣的一個成熟性發展，也許真的會圓了我的夢想。」
