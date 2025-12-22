中研院示警產業分化嚴重 預測明年經濟成長率3.71％

中研院經濟所昨天上修今、明年的經濟成長率預測至百分之七點四一、三點七一，為國內主要機構的最高水準。圖／聯合報系資料照片

中央研究院經濟研究所昨上修今年經濟成長預測至百分之七點四一，並預估明年經濟成長率可達百分之三點七一，兩項數字均為國內主要研究機構中的最高水準。不過，中研院同時示警，儘管整體經濟表現亮眼，產業結構分化現象卻日益明顯，甚至影響未來就業及消費信心。

中研院經濟所昨發布「二○二六年台灣經濟情勢總展望」。中研院副院長彭信坤表示，今年經濟表現之所以大幅優於預期，主因在於ＡＩ商機暢旺，帶動出口與投資同步走強；此外，美國對等關稅政策與「二三二條款」至今尚未完全明朗，使得部分企業提前拉貨、擴大資本支出，推升下半年經濟成長力道「出乎意料之外」。不過，彭信坤坦言，今年經濟成長率創十五年新高，但成長結構高度集中於半導體與資通訊產業，傳統產業相對低迷，導致民眾對亮眼數據「感受落差」。

中研院經濟所合聘研究員林常青也說，產業發展不均下，民眾對經濟成長感受不強烈，消費自然會減弱。因此，彭信坤認為，解讀成長率數據時，恐怕要仔細觀察細項，才會理解實際狀況。

林常青以「雲開未盡，月色已現」形容目前台灣經濟情勢，意指美國關稅政策還沒完全明朗，但ＡＩ相關硬體設備、雲端服務與高速運算需求仍將強勢，有助出口與投資持續發展。他指出，民間投資與出口表現仍是支撐經濟成長的核心動力。

不過，林常青也提醒，包括美國關稅政策與主要央行貨幣政策的調整、中國經濟成長放緩及低價產品外溢、地緣政治與氣候風險、ＡＩ與新興科技發展進程，以及產業高度集中與景氣分化對經濟與勞動市場的潛在韌性影響等五大風險，仍可能影響整體經濟表現。

從數據來看，產業分化已有明顯跡象。林常青表示，今年經濟成長率大幅上修的主因是出口與民間投資動能同步走強，前三季實質民間投資年增高達百分之十四，全年可望有一成的成長率。對外貿易上，預估今年全年輸出及輸入成長率均在三成左右。尤其全球半導體需求受到ＡＩ影響維持高檔，世界半導體貿易統計（ＷＳＴＳ）預測明年半導體銷售將成長百分之廿六點三，比今年更為強勁。

但在民間消費方面，今年前三季受美國關稅政策不確定性與金融市場波動影響，民間消費成長相對偏弱，中研院預估，今年全年民間消費年增百分之一點三五，而明年民間消費有望維持溫和成長至百分之二點一三。

主計總處十一月最新預測，明年經濟成長率為百分之三點五四。其他主要機構中，央行上周預測百分之三點六七。

民間智庫的預測則更保守，台經院預測值百分之二點六、國泰台大團隊估百分之三。整體來看，絕大多數機構均認為明年經濟增速會較今年放緩。

