中研院精進YOLO物件辨識 技術全球最快、隱私零外洩

中研院今（1）日舉辦「年輕學者研究成果獎」、「人文及社會科學學術性專書獎」頒獎典禮，中研院資訊科學研究院副研究員王建堯也獲獎。（賀培晏攝）

電腦物件辨識技術YOLO（You Only Look Once），雖為美國學者Joseph Redmon發明，但在其退出開發後，則由我國中研院學者廖弘源、王建堯等人將系統不斷精進創新，迄今已成為全球最快、最精準的物件辨識技術，王建堯說，未來YOLO的應用不只在現有的在交通、醫療等面向，更可用於太空資料分析、分子生物研究等，協助人類進行更深層的研究。

據悉，YOLO作為全球廣泛使用的「即時物體辨識」，與民眾的生活相當貼近，例如交通路況偵測、人臉偵測、產品良率偵測等，且與傳統需要把資料上傳到雲端運算的方式不同，YOLO可以直接在裝置端運行，大幅降低隱私外洩風險，也讓它成為全球邊緣運算最重要的基礎技術之一。

王建堯表示，近年資料中心與監測系統逐漸向太空布局，未來高解析度衛星資料的分析需求將大幅增加，而 YOLO 的高速執行特性正好能對應這類龐大影像處理量，且從太空回傳的高解析度資料，也能進行迅速的深層研究，甚至連人類都還未定義的事物，YOLO也能進行了解。

YOLO之父Joseph Redmon會退出研發，正是因為擔憂這份系統成為監控、侵犯個人隱私的工具，但在王建堯等人的精進下，現行的YOLO則以隱私為核心，王指出，現今所有運算都在使用者設備端完成，不會上雲端，因此不會涉及影像被第三方存取的疑慮，以交通應用為例，系統在攝影機端就完成辨識，回傳的僅是車流量、位置等數據，而非畫面本身。

王建堯強調，未來最想解決的生活應用議題，主要聚焦「智慧城市」，例如透過自動偵測異常車流，再串接後端服務進行動態分流，就能進行更好的道路規畫，也可進行各產業升級，舉凡農業方面，未來相關技術、設備持續普及價格趨緩，就可更普遍的協助農友進行病蟲害防治、自動採收等任務。

