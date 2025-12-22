中研院經濟所估2026年GDP年增3.71％ 民眾預期半年後房價漲2.5% ！

中研院經濟研究所今天發表2026年臺灣經濟情勢展望，預估2025全年經濟成長率為7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點；展望2026年經濟成長率預估為3.71%。

中研院經濟研究所指出，2026年全球貿易仍將受到美國關稅政策後續效應的影響。然而，AI相關產業的擴展仍可支撐臺灣外需與投資，但在2025年高基期效應下，預期台灣經濟成長力道將略轉為緩和。

物價方面，經濟研究所預估2025年全年CPI（消費者物價指數）與PPI（核心消費者物價指數）成長率，將分別年增1.67%與 -1.93%；2026年在能源價格維持低檔且服務類價格漲勢趨緩的情況下，CPI與PPI成長率預估分別為1.6%與 -0.39%。

勞動市場方面，今年前十月平均失業率3.35%，略低於去年同期的3.39%，顯示就業狀況穩定。然而受美國對等關稅影響，部分傳統產業無薪假人數仍高，外部環境壓力仍在。預期2025年與2026年失業率分別約為3.36%與3.31%。

另外，中研院經濟研究所今天也公布「臺灣消費者預期與政策反應調查」結果，消費者預期生活成本(經常性生活之整體開銷)在一年後的平均上升幅度為8.9%，比去年同期(11.3%)明顯下降。其中，消費者預期「交通與能源的經常性開銷」及「食物(含外食)開銷」的平均漲幅仍處高位，分別達15.1%與12.3%。

而CPI外食費年增率自113年11月至114年11月連續高於3%，反映餐飲服務價格仍位於高檔，使多數消費者認為未來一年食物開銷可能進一步上升。

此外，「房租或房屋貸款開銷」的預期平均上升幅度為2.6%，較去年同期調查的4.4%下降1.8個百分點，顯示房屋相關開銷的漲勢可望趨緩。

在CPI變化預期方面，有八成六的消費者預期一年後CPI會上升。與去年同期調查相比，預期一年後CPI年增率上升幅度高於2%的比例已明顯下降： 從78.1%，降至56.8%。此次消費者對一年後CPI變化的中位數預期為2.5%，亦較去年同期調查下降0.5個百分點。

關於CPI上漲的最主要原因，有31.7%的消費者認為美國關稅政策實施可能引起的全球貿易戰，導致全球生產成本提高為主因，但此因素的比重已較今年4月調查(42.7%)明顯下降。

除此之外，有29.5%的消費者認為，主因為農工原物料價格上漲；14.5%認為是基本工資可能繼續調升；14.6%認為是水電價可能調漲。

在政策反應部分，此次是針對消費者對臺美關稅談判的認知做調查。有超過六成的消費者知道近期臺灣正與美國進行關稅談判。對於美國進口到臺灣產品價格可能因為對美關稅談判而下跌，有66%的消費者表示將對臺灣消費者有利，有73%的消費者認為會影響臺灣相關產業的生存。

此外，若同類型美國進口產品因關稅下調而降價，有64.8%的消費者表示「一定」、「可能」或「看價差多少」會改買價格較低的美國進口商品；另有35.3%的消費者表示「一定」或「可能」不會因價差而改變原有的消費行為。

另外，本次調查持續追蹤消費者對半年後房價的預期。央行自113年9月啟動第七波信用管制，導致114年房市冷卻。但隨後於114年9月8日宣布鬆綁房地合一稅中「自住重購退稅」優惠，將「換屋族」出售原有房屋的期限由1年延長至18個月。

本次調查顯示，消費者對半年後房價的預期，與今年4月調查時相似，並未因法規鬆綁而上升，有57.7%的消費者預期半年後房價會上升，較今年4月調查時(59.8%)微幅下降。而消費者對於半年後房價的預期漲幅則呈溫和，多數認為上揚幅度在5%以下。

整體預期半年後房價平均漲幅為2.5%，較今年4月調查的預期平均漲幅2.7%微幅下降。

中研院經濟研究所總體經濟預測小組是自112年10月起，每半年進行一次「臺灣消費者預期與政策反應調查」之試做，以了解臺灣消費者對通膨預期的看法。本次的調查時間為114年10月2日至18日。

問卷調查採雙底冊抽樣法，市話與手機合計樣本為2210人，並在居住地區、性別與年齡三個面向進行加權，以確保樣本具臺灣消費者代表性。本次調查在 95%信心水準下，抽樣誤差為±2.08個百分點。

