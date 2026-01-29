中研院自研20位元量子電腦！穩定度飆升17倍 晉升國際頂尖

本次發表的20位元量子電腦系統，除可涵蓋更大的運算變數空間，象徵中研院已掌握穩定製作多量子位元與耦合位元的能力，並成功開發雷射微調位元頻率等關鍵技術。（圖／中研院）

中研院繼2023年發表全台首部自研自製的5位元超導量子電腦後，今（29）日公布「20位元超導量子電腦」，再次達成量子研發的重要里程碑，中研院長廖俊智表示，中研院團隊於去年12月自研自製完成新一代「20位元超導量子晶片」，並成功導入量子電腦系統，使台灣晉升國際頂尖賽道，未來也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法的測試平台。

中研院說明，量子電腦被視為結合高效能運算與人工智慧的核心關鍵技術之一，全球先進國家皆傾力投入研發，而我國為應對量子位元數增加後，更嚴苛的晶片製程控制與均勻性要求，中研院借鏡半導體產業在大型晶片製作上的設備與管控方法，開創超導量子晶片的製程科學研究，逐步實現量子生態系的戰略布局。

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東指出，一台實用的量子電腦需要「高品質」且「大量」的量子位元，才能發揮功能，本次發表的20位元量子電腦系統，除可涵蓋更大的運算變數空間，象徵中研院已掌握穩定製作多量子位元與耦合位元的能力，並成功開發雷射微調位元頻率等關鍵技術。

在關鍵突破方面，研究團隊成功將量子位元的相干時間，從5位元時期的15-30微秒(µs)，推升至530微秒，大幅強化量子狀態的穩定度，能更持久地進行運算，製程能力躍升國際頂尖水準。

關鍵議題研究中心柯忠廷助研究員指出，超導量子位元對電磁干擾極為敏感，除控制用微波訊號外，任何滲入封裝系統的雜訊都會影響位元之表現。此項指標性的技術躍進，為未來建構高性能量子電腦奠定堅實基礎。

為促進國際學術與產業交流，中研院預計於今年2月4日至6日在南部院區關鍵中心舉辦「國際超導量子計算工作坊」，開放與會的學術及產業人士實測20位元超導量子電腦系統，展示臺灣在量子計算領域的關鍵研發能量與實戰能力。

