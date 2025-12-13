中研院評議會完成院長遴選 序位前三名函報總統府

中研院長廖俊智。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中央研究院院長廖俊智任期將於明年六月屆滿，中研院今日召開第二十五屆評議會第五次會議，討論第十三任院長候選人案。中研院表示，會中已依規定順利選出序位前三名候選人，後續將函報總統府，呈請總統遴選並任命新任院長。

依據現行制度與過往慣例，中研院院長候選人名單在整個遴選過程中皆屬保密，除非進入最後階段由總統府出面證實總統面談人選，中研院一向不對外證實任何推薦名單或外界傳聞。

中研院說明，今日評議會進行至院長遴選議程時，先依《中央研究院院長遴選辦法》由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選作業情形，正式提出候選人推薦名單並說明推薦理由。

在充分討論並表達各項意見後，評議會依遴選辦法以無記名排序方式投票，選出序位前三名院長候選人。中研院表示，後續將依《中央研究院組織法》規定，循正式公文程序將結果函報總統府，呈請總統遴選並任命。

中研院評議會共有八十名評議員，分屬數理科學、工程科學、生命科學及人文與社會科學四組，其中包含院長、副院長、各研究所所長與研究中心主任等三十六名當然評議員，以及由院士選出之四十四名聘任評議員。外界日前盛傳部分人選，但中研院重申，依往例不公開、不證實相關名單，實際結果仍待總統府後續程序對外說明。

