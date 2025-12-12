中研院評議會明選新院長三候選人 送交賴清德圈選
中央研究院院長廖俊智任期明年6月20日屆滿，中研院將於明天（13日）舉行評議會會議，就至少四名院長候選人中，依法選舉出三人，並呈請總統賴清德圈選最終院長人選。
根據中央研究院組織法規定，中研院院長任期為五年，連選得連任一次。廖俊智在民國105年6月接任中研院第11任院長後，110年6月21日續任第12任院長，任期將於明年6月20日屆滿。
為進行下任中研院長遴選作業，中研院5月間啟動院長遴選委員會組成程序，並於7月1日至9月30日間，徵求各界推薦、提名院長人選，也舉行兩次的全院座談會。
根據中研院院長遴選辦法，遴選委員會須提出院長候選人排序推薦名單至少四人，並說明推薦理由，再由評議會依法選舉之；中研院評議會明天將召開，會中將依法選舉出院長候選人三人，交由賴清德圈選。
媒體報導，四名院長候選人推薦名單，包含前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一、及一名工程科學組院士；其中，陳建仁原擔任院長遴選委員會副召集人，但傳因獲提名為候選人，已於9月請辭副召集人，引發外界議論。
對此，第13任院長遴選委員會發言人陳儀莊日前表示，陳建仁已經請辭，但依法規，無法透露候選人有誰。
（責任主編：莊儱宇）
