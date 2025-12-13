中研院評議會選出3名院長候選人 將報呈總統任命

中研院已啟動第13任院長遴選，遴選委員已於今（13）日召開評議會，依序列出3名院長人選，呈送總統府，由賴清德總統圈選當選人。（圖／本報資料照）

中研院已啟動第13任院長遴選，遴選委員已於今（13）日召開評議會，依序列出3名院長人選，呈送總統府，由賴清德總統圈選當選人。對此，中研院也在剛才發布聲明，在今日召開的第25屆評議會第5次會議，會中討論第13任院長候選人案。

中研院說明，今日評議會進行至此案時，先依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。

中研院提到，經出席評議員充分討論，於表達各種意見後，依院長遴選辦法進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名之院長候選人。院方將依「中央研究院組織法」規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

據了解，中研院本次院長遴選共有4人位於最初名單當中，之後以前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一以及中研院副院長周美吟3人最受關注，而外界普遍認為，陳建仁當選機會最大，之後就看賴清德將會圈選誰。

